ANSES activó el segundo bono de septiembre para jubilados: quiénes lo cobran y de cuánto es el monto

El refuerzo previsional de septiembre alcanza hasta $70.000 y se acredita junto con los haberes. Quiénes lo reciben y cuánto cobra la mínima.

El bono extraordinario de septiembre se suma a las jubilaciones y pensiones alcanzadas por el refuerzo previsional.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES) mantiene en septiembre de 2026 el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados con haberes más bajos. El refuerzo se liquida junto con la prestación mensual y forma parte del esquema de asistencia previsional vigente.

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El pago se realiza de acuerdo con el calendario establecido por el organismo y la terminación del DNI . Para septiembre, además del aumento mensual por movilidad, los beneficiarios alcanzados pueden recibir el bono completo o un monto proporcional según el haber que perciben.

El bono de hasta $70.000 está destinado a titulares de jubilaciones y pensiones contributivas de ANSES cuyos ingresos previsionales se encuentran dentro del límite establecido por el Gobierno. También alcanza a beneficiarios de la PUAM y de distintas Pensiones No Contributivas.

Quienes cobran una prestación igual o inferior al haber mínimo previsional reciben el refuerzo completo. Para quienes superan ese monto, pero permanecen dentro del límite fijado, el bono se reduce hasta completar el tope de ingresos correspondiente.

El beneficio se otorga de manera automática , por lo que no es necesario realizar una inscripción específica para recibirlo. La liquidación aparece junto con el haber mensual correspondiente al mes de septiembre.

Cuándo cobro en septiembre: calendario de pagos según el DNI

El cronograma de septiembre se divide entre quienes cobran hasta un haber mínimo y aquellos jubilados y pensionados que perciben haberes superiores. La fecha concreta depende de la terminación del DNI del titular.

Para quienes cobran haberes superiores a la mínima, las fechas previstas son:

DNI terminados en 0 y 1 : cobrarán el 22 de septiembre

: cobrarán el 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3 : cobrarán el 23 de septiembre

: cobrarán el 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5 : cobrarán el 24 de septiembre

: cobrarán el 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : cobrarán el 25 de septiembre

: cobrarán el 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: cobrarán el 28 de septiembre

Los jubilados que cobran la mínima comenzaron a recibir sus haberes durante la primera parte del mes. El calendario se consulta también desde Mi ANSES, donde cada titular puede revisar el recibo y verificar la composición del pago.

De cuánto es la jubilación mínima con el bono de septiembre incluido

En septiembre, la jubilación mínima quedó en $428.633,20 antes de sumar el refuerzo. Con el bono completo de $70.000, el ingreso mensual alcanza los $498.633,20.

La misma normativa que establece el refuerzo determina que el bono puede ser inferior para quienes tienen un haber superior a la mínima. En esos casos, el adicional funciona como una compensación hasta alcanzar el límite de ingresos previsto para septiembre.

El aumento mensual de los haberes se calcula mediante la fórmula de movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En septiembre, la actualización fue del 2,11% mientras que el bono extraordinario mantiene un valor máximo de $70.000.