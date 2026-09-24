Se activa el PJ en Cuyo: Alberto y Adolfo Rodríguez Saá ya tienen un nombre para la unidad y Máximo Kirchner llega a San Juan

Un diputado nacional aparece como la figura de consenso para reunificar al justicialismo de San Luis, en un escenario en donde los hermanos coinciden en el discurso de aglutinar al peronismo. El exgobernador sanjuanino Sergio Uñac impulsa la visita del titular del PJ bonaerense.

Ernesto "Pipi" Alí integra el espacio de Alberto Rodríguez Saá pero sería el nombre de la unidad con el Adolfo, rumbo a las elecciones de 2027.

El peronismo puntano atraviesa uno de los momentos más movidos de los últimos años, tras casi una década de fractura interna, debido a que la dirigencia partidaria empezó a inclinarse por el diputado nacional Ernesto "Pipi" Alí como prenda de unidad . En los últimos días se consolidó como la principal alternativa para encabezar una candidatura por el PJ para enfrentar a Claudio Poggi en 2027 , quien irá por la reelección.

El origen del cisma se remonta a 2017, cuando se quebró la relación entre los exgobernadores Alberto y Adolfo Rodríguez Saá . Desde entonces, la disputa entre los dos hermanos condicionó la confección de listas, el reparto de espacios y la capacidad del Partido Justicialista de presentarse como una opción sólida. Cualquier candidato surgido de uno de los dos sectores cargó con el costo de ser percibido como parte del enfrentamiento.

Sin embargo, a fines de agosto el peronismo puntano mostró registró un cambio. El mismo fin de semana, como lo contó Ámbito , hubo dos actos políticos distintos, con dirigencias enfrentadas desde hace años pero con una consigna casi calcada, que fue reconstruir la unidad de cara a 2027.

Adolfo Rodríguez Saá encabezó un encuentro en la localidad de El Volcán , donde compartió un locro con militantes y dirigentes de su espacio, entre ellos Mario Raúl Merlo y el intendente Carmelo Mirábile . Allí sostuvo que la unidad "no se proclama, se construye", y convocó a sumar a profesionales, comerciantes, gremialistas y vecinos de barrios postergados, con una fuerte presencia de dirigentes menores de 30 años.

En paralelo, el Partido Justicialista que conduce Alberto realizó su Congreso Provincial en la sede partidaria de la Capital, presidido por la exdiputada nacional Natalia Zabala Chacur . El cuerpo ratificó por unanimidad la participación del PJ en las elecciones municipales, provinciales y nacionales de 2027 y facultó a la conducción para avanzar en alianzas y frentes electorales, sin definir todavía candidaturas.

Los discursos tuvieron un fuerte tono opositor al gobierno de Claudio Poggi, con críticas a una "crisis económica, social y emocional" en la provincia y consignas como "vamos a ganar, por la unidad". La coincidencia discursiva, no obstante, no vino acompañada de ningún gesto concreto de acercamiento entre las partes, todavía.

Claudio Poggi copió ajuste salvaje del presidente Milei, y frenó absolutamente toda la obra pública. ¡Basta de motosierra en San Luis, ese no es el camino!



Hay que volver a la senda de la obra pública para cambiarle la vida a los puntanos.



¡Viva la obra pública! pic.twitter.com/M3ElxgtikO — Pipi Ali (@ernestonaderali) April 9, 2025

Se resquebraja

El llamado a la unidad del peronismo no puede disociarse del esquema que llevó a Poggi a la gobernación porque empezó a resquebrajarse. El gobernador construyó su triunfo de 2023 sobre una alianza con el propio Adolfo, a quien cobijó dentro de Juntos por el Cambio tras el quiebre entre los hermanos. Esa cercanía se resintió en mayo, cuando el exgobernador difundió un video en el que, en lugar de acompañar la gestión, pidió elevar una oración para que aumenten los sueldos estatales.

El reclamo salarial estalló el 1° de mayo con una multitudinaria concentración frente a la Casa de Gobierno, en un contexto de caída de la coparticipación. Poggi respondió pidiendo la renuncia de todo su gabinete y avanzando con un recorte del 30% en cargos públicos, mientras Adolfo profundizó sus críticas con videos sobre supuestas irregularidades en obras y programas sociales.

Alí es, en origen, un hombre del espacio de Alberto Rodríguez Saá, se formó políticamente dentro de la estructura que hoy conduce el PJ y mantiene con ese sector una relación de pertenencia y de confianza. Pero su posicionamiento como uno de los principales críticos del gobierno de Claudio Poggi le valió, además, una mirada favorable del otro lado de la grieta.

En el entorno de Adolfo Rodríguez Saá, que en los últimos meses endureció sus cuestionamientos a la gestión provincial, ven con buenos ojos que el diputado enfrente al gobernador sin cargar con las viejas disputas entre los hermanos.

En ese escenario, el perfil de Alí resulta funcional a la búsqueda de consenso. Exintendente de La Toma, construyó su trayectoria sobre la gestión y el trabajo territorial, y puede dialogar con intendentes, legisladores y gremios sin arrastrar las disputas personales que separaron a los Rodríguez Saá.

Su salida del bloque Fuerza Patria y la conformación de la bancada provincialista "Primero San Luis" buscan, según su entorno, garantizar una agenda provincial independiente y servir como plataforma de convergencia. Nada está definido, de todos modos, porque la unidad dependerá de que ambos sectores acepten respaldar a una figura ajena a sus estructuras y de un reparto razonable de lugares frente a un oficialismo que, pese a sus fisuras, administra la provincia.

La posible visita de Máximo Kirchner

En paralelo a la reorganización puntana, el escenario sanjuanino empezó a cruzarse con la interna del peronismo nacional. El exgobernador sanjuanino y actual legislador Sergio Uñac impulsa el desembarco en San Juan del diputado nacional y titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner, que podría concretarse en las próximas semanas.

La eventual llegada del referente de La Cámpora forma parte de una agenda de recorridas federales que Uñac diseña junto a dirigentes cuyanos. El objetivo es construir apoyos territoriales para la reconfiguración del partido y articular a los espacios peronistas del interior con el armado nacional, en medio de discusiones abiertas sobre la estrategia opositora.

Uñac gestiona esta intermediación mientras sostiene su precandidatura a la Presidencia de la Nación para 2027. Desde esa óptica, la visita de Kirchner no sería un hecho aislado, sino parte de una negociación más amplia para equilibrar los liderazgos regionales e integrar la oferta electoral de las provincias cordilleranas.