Kicillof reactivó préstamos frenados y duplica fondos: u$s285 millones para salud y obras en 2020

El avance en estos préstamos con destino específico -para programas de salud e infraestructura, no para gastos corrientes- se produce en paralelo a las negociaciones que lleva adelante Kicillof para reestructurar deuda bajo legislación extranjera por u$s 7.148 millones. El plazo para acceder al canje expira el 31 de julio.

Se trata en ambos casos de una estrategia que se da en línea con la apuesta a cambiar el perfil del financiamiento de Buenos Aires.

Según la información a la que accedió Ámbito en despachos provinciales, durante el primer semestre los desembolsos por parte de organismos multilaterales de crédito fueron de u$s 124 millones. El monto -hablan de un “récord histórico”- triplica el recibido en igual período de 2019 (u$s 34 millones).

Pero si la lupa se amplía a todo 2020, en el Gobierno bonaerense estiman que se desembolsarán u$s 285 millones, más del doble que en 2019 (fue de u$s 138 millones). Se trata –remarcan- de financiamiento con destino específico a obras y programas sociales.

Desde el arranque de la gestión de Kicillof, el Ministerio de Hacienda y Finanzas -que lidera Pablo López- trabaja en pos de la aprobación y ejecución de 7 líneas de financiamiento por u$s 750 millones, a tasas más bajas y plazos más extensos, que habían sido aprobadas entre 2017 y 2019 por organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Es un lote de préstamos que luego no tuvieron continuidad en los trámites de aprobación a nivel provincial y nacional -durante la gestión de Juntos por el Cambio- y que fueron redirigidos a obras de urbanización de barrios vulnerables, hidráulicas, viales y de provisión de agua potable, y a inversiones en el sector de energía y de salud pública.

Bajo ese escenario, durante este primer semestre se firmaron dos contratos de préstamo y se avanzó en los trámites del resto de las operaciones. En el primer caso uno fue rubricado con la CAF por u$s 130 millones (para asegurar el abastecimiento de agua potable a la población y la industria de Bahía Blanca y 9 localidades aledañas) y otro con el BID por u$s 150 millones (para fortalecer el sistema de salud pública de la Provincia en medio de la pandemia).

Además se aprobaron contratos de préstamos con el BM y con el BID por un total de u$s 200 millones (mejoras en condiciones habitacionales y acceso a servicios básicos e infraestructura en barrios vulnerables del Gran Buenos Aires) y otras 3 operaciones con la CAF (para aumentar eficiencia de abastecimiento de energía eléctrica en la Provincia, por u$s 100 millones; para evitar inundaciones en la Cuenca del Río Luján, por u$s 120 millones, y para mejorar las condiciones de las redes viales de la Provincia, por u$s 50 millones).

El Gobierno trabaja además con Nación en el armado de nuevas operaciones para financiar, entre otros ejes, mejoras en las condiciones de seguridad en la red vial de la Provincia y una mayor oferta educativa estatal (construcción de nuevos establecimientos y la ampliación y refacción de otros).

“¿Endeudarse es siempre malo? Depende el tipo de deuda y con qué objetivo”, planteó días atrás López en su cuenta de Twitter.

En esa línea, destacó que la deuda con estos organismos multilaterales “presenta tasas de interés más bajas que las del mercado y es financiamiento para obras de infraestructura, proyectos de modernización tecnológica y programas de impacto social”.

El ministro defendió la semana pasada ante la Cámara de Diputados el pedido de aval para un nuevo endeudamiento por hasta u$s 500 millones con organismos multilaterales de crédito, y por hasta $ 28 mil millones.