Los Azules: McEwen Copper eligió a Société Générale para el financiamiento del proyecto de cobre en San Juan

La minera busca acelerar el desarrollo del megaproyecto de cobre en San Juan y avanzar hacia la construcción con un esquema de deuda internacional que incluirá bancos comerciales, agencias de crédito a la exportación y organismos multilaterales.

“La incorporación de Societe Generale supone un paso importante para el avance del proyecto Los Azules hacia la fase de construcción”, destacó Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general de Los Azules.

McEwen Copper dio un nuevo paso en la estructuración financiera del proyecto Los Azules , uno de los mayores yacimientos de cobre sin desarrollar del mundo con RIGI aprobado por u$s2.672 millones , al anunciar la designación de Société Générale como asesor financiero exclusivo para el armado del financiamiento de deuda destinado a la construcción del emprendimiento minero ubicado en la provincia de San Juan.

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La compañía informó que el banco internacional liderará la estructuración y gestión de un paquete de deuda senior para financiar el desarrollo del proyecto, en una etapa considerada clave para acelerar el camino hacia la decisión de construcción.

Según pudo saber Energy Report , el mandato otorgado a Société Générale incluye el diseño integral de la estrategia financiera y la coordinación de todos los procesos de due diligence vinculados al proyecto, incluyendo auditorías técnicas, ambientales, sociales, fiscales, de seguros y de mercado exigidas por potenciales prestamistas internacionales.

Además, el banco participará en la preparación de la documentación para inversores y entidades financieras y asistirá en las negociaciones del futuro paquete de financiamiento.

Los Azules ya tiene el estudio de factibilidad terminado, que presenta un proyecto de 22 años, con posibilidad de extenderlo 33 años más, con una producción inicial de 205.000 toneladas de cobre por año en los primeros cinco años y luego una producción promedio de 148.000 toneladas anuales.

Según detalló la empresa, el esquema previsto combinará distintas herramientas financieras internacionales, entre ellas agencias de crédito a la exportación, deuda bancaria comercial, organismos multilaterales y de desarrollo, además de potenciales emisiones de bonos de proyecto u otros instrumentos de mercado de capitales.

La incorporación de Société Générale se suma al trabajo que McEwen Copper ya viene realizando junto a la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial. Ambas compañías mantienen un acuerdo de colaboración orientado a alinear el desarrollo de Los Azules con estándares ambientales, sociales y de gobernanza internacionales, en previsión del acceso al financiamiento global.

En ese marco, la minera remarcó que el proyecto será desarrollado bajo los lineamientos de los Principios del Ecuador, el marco de referencia utilizado por las principales entidades financieras internacionales para evaluar riesgos ambientales y sociales en proyectos de gran escala.

Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, destacó la relevancia estratégica del acuerdo financiero y sostuvo que “la plataforma global de financiación de proyectos de Societe Generale y sus relaciones de larga data con la agencia de crédito a la exportación, la comunidad bancaria multilateral y comercial la convierten en el socio ideal para ayudarnos a conformar un paquete de deuda sólido y con precios competitivos para uno de los proyectos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo”.

Un proyecto clave para el cobre argentino

Los Azules es el principal activo de McEwen Copper y está considerado uno de los proyectos de cobre más importantes del país y del mundo aún sin desarrollar. El yacimiento se ubica en San Juan, una de las regiones con mayor potencial cuprífero de Argentina.

Michael Meding Mario Hernández Rodolfo Ovalles Proyecto de cobre Los Azules San Juan minería Michael Meding, Mario Hernández y Rodolfo Ovalles, del proyecto de cobre Los Azules.

McEwen Copper está controlada en un 46,3% por McEwen Inc., empresa que cotiza tanto en la Bolsa de Nueva York (NYSE) como en la Bolsa de Toronto (TSX) bajo el ticker MUX.

La compañía posee operaciones y activos vinculados a oro, plata y cobre en distintas regiones mineras de América, incluyendo Nevada, Ontario, Manitoba, Santa Cruz y México.

En el caso de Los Azules, la empresa busca posicionarlo como una de las primeras minas de cobre regenerativas del mundo, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2038.

El proyecto ya cuenta con estudio de factibilidad presentado en octubre de 2025 y viene avanzando en distintas etapas vinculadas al desarrollo técnico, ambiental y financiero.

La estrategia de McEwen también incluye una fuerte apuesta tecnológica. Recientemente, la compañía adquirió una participación del 27,3% en Paragon Advanced Labs Inc., firma enfocada en el despliegue global de unidades PhotonAssay™, tecnología que apunta a revolucionar el análisis de metales preciosos y básicos en la industria minera.

El respaldo de Rob McEwen

Detrás del desarrollo de Los Azules aparece además una figura histórica de la minería canadiense: Rob McEwen, fundador y principal accionista de la compañía.

El empresario invirtió personalmente más de u$s250 millones en la empresa y mantiene un salario simbólico de u$s1 anual, en una estrategia orientada a alinear sus intereses con los accionistas.

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McEwen fue distinguido con la Orden de Canadá, integra el Salón de la Fama de la Minería Canadiense y recibió el premio EY Entrepreneur of the Year en energía.

Su objetivo declarado es incrementar la rentabilidad y el valor de la compañía, además de avanzar hacia una futura política de dividendos, siguiendo el modelo que impulsó durante su etapa al frente de Goldcorp.