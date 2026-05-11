La movilización tendrá como epicentro el recorrido entre el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo, por lo que se esperan cortes totales y restricciones vehiculares en varias de las principales avenidas del centro porteño.

Marcha Federal Universitaria: dónde serán los cortes de calle y las zonas más afectadas.

La Ciudad de Buenos Aires volverá a ser escenario de una nueva Marcha Federal Universitaria este martes 12 de mayo, convocada por estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades académicas para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento . En ese contexto, se esperan cortes y complicaciones de tránsito en distintos puntos del centro porteño.

La movilización tendrá como epicentro el recorrido entre el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo , por lo que se esperan cortes totales y restricciones vehiculares en varias de las principales avenidas del centro porteño.

Las autoridades anticipan que las mayores complicaciones comenzarán a registrarse desde el mediodía y se extenderán hasta entrada la noche , con el horario más crítico previsto entre las 14 y las 20 , en coincidencia con el horario de regreso laboral.

La movilización tendrá como epicentro el recorrido entre el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo.

Las primeras concentraciones comenzarán en distintos puntos de la Ciudad y confluirán hacia la Avenida de Mayo, donde se desarrollará la movilización principal. En ese contexto, se prevén interrupciones totales del tránsito en avenidas clave como Rivadavia, Callao, Entre Ríos y Avenida de Mayo, además de cortes parciales y desvíos en calles aledañas.

Entre los puntos más afectados figuran las inmediaciones del Congreso, Plaza Houssay y varias intersecciones estratégicas del microcentro porteño. También se espera una importante presencia de columnas provenientes de distintas facultades y universidades nacionales, incluida la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), que marcharán hacia el acto central.

El transporte público también se verá afectado durante la jornada. Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales debido a los cortes sobre las avenidas Rivadavia y Callao, mientras que la Línea A de subte podría registrar interrupciones o cierres preventivos en estaciones céntricas como Congreso y Sáenz Peña, según evolucione la movilización.

foto marcha universitaria 3 Las primeras concentraciones comenzarán en distintos puntos de la Ciudad y confluirán hacia la Avenida de Mayo, donde se desarrollará la movilización principal.

Desde el Gobierno porteño recomendaron evitar la circulación por el centro durante la tarde y utilizar vías alternativas. Entre las opciones sugeridas figuran la Avenida 9 de Julio y Paseo Colón, aunque ambas podrían presentar una importante congestión vehicular por el desvío masivo de automóviles y transporte público.

Además, se prevé un aumento en las demoras para quienes ingresen desde el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en los accesos al centro y en las inmediaciones de estaciones ferroviarias y principales nodos de combinación.

La desconcentración de la marcha comenzaría alrededor de las 19 horas, aunque la normalización total del tránsito dependerá de la rapidez con la que se liberen los distintos cortes y de la cantidad de manifestantes presentes en la movilización.