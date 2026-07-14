Mar del Plata concentra el 85% de la demanda inmobiliaria de la Costa: por qué crece el interés por propiedades en zonas top

Barrios como Playa Grande, Alem y Lomas de Stella Maris ya cotizan como zonas premium. Qué perfil tienen los compradores y cuánto valen las viviendas.

Catamarca entre Formosa y Almafuerte, una parte del barrio Chauvín que sumó varios edificios en los últimos tiempos

Mar del Plata dejó de ser hace tiempo un mercado inmobiliario asociado exclusivamente al verano. La ciudad atraviesa un proceso de consolidación que la ubica entre las plazas más dinámicas del país fuera del AMBA , con una demanda sostenida durante todo el año, barrios premium que ya exhiben cotizaciones comparables con las zonas más exclusivas del Área Metropolitana de Buenos Aires y un creciente interés de compradores que buscan calidad de vida, rentabilidad y resguardo de valor.

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El fenómeno también quedó reflejado en los números de portales especializados como Zonaprop. La plataforma informó que Mar del Plata concentra más del 85% de todos los contactos inmobiliarios de la Costa Atlántica, un liderazgo que impulsó la expansión de la compañía en la ciudad mediante acuerdos con inmobiliarias locales y acciones de capacitación para el sector.

Darío Cristaldo , gerente de Expansión de Zonaprop, sostuvo que el crecimiento ya no responde únicamente al turismo. "Los números confirman que el impulso de Mar del Plata no es un fenómeno puntual, sino una tendencia que atraviesa distintos tipos de propiedades y refleja la recuperación sostenida de los precios de venta. Esa consolidación refuerza nuestra decisión de seguir apostando por la ciudad como una de las plazas con mayor proyección del interior del país", señaló.

El atractivo inmobiliario de Mar del Plata presenta distintos perfiles según el tipo de propiedad, aunque existen barrios que desde hace varios años concentran buena parte de la demanda.

Verónica Berasueta , de la inmobiliaria Cabañez y Berasueta, explicó que Centro, Playa Grande, Stella Maris, Chauvín (llamado el SoHo marplense ), La Perla, Constitución y Güemes continúan entre los sectores más consolidados por su infraestructura, conectividad, servicios y demanda permanente. También destacó "el crecimiento de Punta Mogotes, Acantilados, Chapadmalal y del corredor sur, donde actualmente funcionan cerca de veinte urbanizaciones cerradas que mantienen una demanda creciente por seguridad, espacios verdes y calidad de vida".

Entre todos esos sectores, Chauvín, Playa Grande y Los Troncos concentran los valores más elevados junto con los countries de la zona sur. La combinación entre cercanía al mar, escasez de terrenos disponibles y desarrollos de alta categoría sostiene las cotizaciones.

Mariano Gómez, CEO de Gama Inmobiliaria, coincidió con ese diagnóstico y agregó que Playa Grande, Varese, Güemes, Los Troncos, San Carlos, Alto de Chauvín y Parque Luro forman parte del grupo de barrios más buscados. "La demanda proviene tanto de residentes como de compradores de otras ciudades. Esa combinación genera un mercado mucho más activo que el de otras zonas de Mar del Plata", comentó.

Departamento en un edificio del barrio Stella Maris, uno de los más cotizados de "La Feliz" Gama Inmobiliaria

Según el empresario, otro de los factores que impulsan las cotizaciones consiste en la fuerte escasez de tierra disponible en los sectores más consolidados. Esa limitación trasladó buena parte del crecimiento hacia los barrios privados y el corredor sur, donde todavía existe superficie para nuevos desarrollos.

Cuánto cuesta comprar una propiedad

Los precios reflejan esa demanda. De acuerdo con el último índice de Zonaprop, el valor promedio del m2 en Mar del Plata alcanza los u$s1.993, todavía un 19% por debajo de CABA, aunque con una recuperación sostenida desde abril de 2025.

Un departamento de dos ambientes cuesta en promedio u$s109.074, mientras que uno de tres ambientes llega a u$s140.321.

La dispersión entre barrios resulta significativa. Playa Grande encabeza el ranking con u$s3.405 por m2, seguida por Leandro N. Alem con u$s3.242 y Lomas de Stella Maris con u$s2.959. En cambio, el Centro, que continúa como la zona más consultada por los compradores, registra un promedio de u$s1.916 por m2.

Mauro Cabañez, de inmobiliaria Cabañez y Berasueta, explicó que las casas de tres y cuatro ambientes en Chauvín se comercializan aproximadamente entre u$s150.000 y u$s300.000. "En La Perla y Constitución los valores oscilan entre u$s200.000 y u$s500.000, mientras que en Los Troncos y Stella Maris el ticket más alto del mercado parte desde u$s300.000 y puede superar u$s1.000.000 en las propiedades de mayor categoría".

El barrio de Constitución creció en demanda y buenas viviendas dotadas del confort moderno

En departamentos usados también aparecen diferencias importantes.

En Chauvín, las unidades de tres y cuatro ambientes se comercializan entre u$s100.000 y u$s300.000. En Playa Grande y Stella Maris, los tres ambientes se ubican entre u$s150.000 y u$s400.000, mientras que los cuatro ambientes alcanzan un rango de u$s200.000 a u$s500.000, aunque los pisos frente al mar superan ampliamente esos valores.

Gómez agregó que un departamento usado de tres ambientes ronda entre u$s150.000 y u$s200.000 en el Centro y que los valores aumentan alrededor de un 50% en las zonas costeras más demandadas.

Qué buscan quienes compran

El perfil del comprador también cambió durante los últimos años. Según Zonaprop, el 82% de quienes buscan propiedades para comprar supera los 45 años, un segmento compuesto principalmente por personas con capacidad de ahorro que priorizan inversiones patrimoniales o buscan radicarse de manera permanente.

Los usuarios de entre 25 y 35 años también muestran una participación relevante, especialmente en departamentos destinados al primer hogar.

Cristaldo explicó que conviven distintos perfiles: "Por un lado aparecen inversores que aprovechan la combinación entre alquiler turístico durante el verano y alquiler permanente el resto del año. Otro grupo corresponde a quienes dejaron CABA después de la pandemia y eligieron instalarse definitivamente en Mar del Plata gracias al trabajo remoto".

También permanece vigente el comprador tradicional de segunda vivienda, aunque ahora utiliza la propiedad varios meses al año y la alquila durante el resto del calendario para obtener una renta que ayuda a cubrir los costos de mantenimiento.

El ejecutivo agregó que buena parte de la demanda también proviene de localidades del interior bonaerense, especialmente Balcarce y Maipú, donde productores agropecuarios destinan parte de sus excedentes a inversiones inmobiliarias.

Avenida Colón al 1100 con presencia de propiedades de muy buen nivel

La ubicación continúa como el principal criterio de búsqueda dentro de la plataforma. El Centro concentra el 19% de las consultas, seguido por La Perla con el 9% y Chauvín con el 5%.

En cuanto a las tipologías, los departamentos reúnen el 51% del interés de los usuarios, mientras que las casas representan el 33%.

Dónde todavía existe margen para crecer

El desarrollo inmobiliario de Mar del Plata no se limita a los barrios tradicionales. Berasueta sostuvo que Chauvín continúa entre las zonas con mayor valorización por su transformación urbana y la llegada de nuevos emprendimientos, comercios y propuestas gastronómicas.

También Cabañez destacó el crecimiento del corredor costero hacia Chapadmalal y Miramar, donde nuevas inversiones vinculadas al turismo impulsan proyectos residenciales, cabañas y emprendimientos gastronómicos.

Gómez también identificó a la zona norte, Chapadmalal y los nuevos desarrollos como Bendú y el proyecto DAD, ubicado sobre Juan B. Justo y Edison, entre los sectores con mayor potencial de valorización durante los próximos años.

El DAD, el proyecto de la constructora IMASA avanza en la zona del puerto marplatense

El empresario explicó que los barrios privados mantuvieron un crecimiento muy importante por una combinación de factores: mayor seguridad, terrenos más accesibles que dentro del casco urbano y una infraestructura superior para quienes construyen viviendas familiares. A ese escenario se suma el fuerte incremento del costo de construcción registrado desde fines de 2023.

Según Gómez, mientras construir una vivienda aumentó cerca del 100%, las propiedades se revalorizaron alrededor del 30%, una diferencia que todavía deja margen para futuras subas si la estabilidad macroeconómica continúa y el crédito hipotecario gana profundidad.

Otro indicador acompaña ese proceso.

La oferta de terrenos en Mar del Plata aumentó un 11% interanual, mientras que la de locales comerciales creció un 29%, un movimiento que refleja nuevas inversiones y expectativas positivas para el mercado.

La ciudad también concentra el 55% de toda la oferta de venta publicada en la Costa Atlántica y representa el 9,25% de los avisos inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires, sin incluir a la Ciudad de Buenos Aires.

Una casa de lujo que se comercializa en proximidad de Alem, otra área que se revalorizó en Mar del Plata Gama Inmobiliaria

Para Gómez, el proceso todavía tiene recorrido. "Las propiedades fueron uno de los activos que menos aumentaron en dólares durante los últimos años, mientras los costos de construcción crecieron con mucha más fuerza. Si el crédito continúa expandiéndose y la economía mantiene estabilidad, las zonas turísticas y los nuevos desarrollos seguirán ganando valor porque Mar del Plata recibe cada vez más demanda desde distintos puntos del país", concluyó.