La Provincia promueve el uso de la Lengua de Señas Argentina para garantizar la inclusión de las personas sordas + Agregar ámbito en









La norma, impulsada por la diputada Micaela Olivetto, establece que una autoridad de aplicación deberá garantizar la accesibilidad comunicacional en las políticas públicas y articular con Educación la incorporación de contenidos de LSA.

El sistema utiliza sensores inalámbricos para registrar y traducir los movimientos de la lengua de señas. Magnific

El Poder Ejecutivo bonaerense promulgó la Ley 15.632, cuyo objetivo es promover el acceso y el uso de la Lengua de Señas Argentina (LSA) en la provincia de Buenos Aires, para garantizar la participación e inclusión plena de las personas sordas y de quienes, por cualquier motivo, elijan comunicarse en esa lengua, a partir de su publicación este viernes en el Boletín Oficial.

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La norma se enmarca en la Ley Nacional 27.710, que reconoce a la LSA como una lengua natural y originaria, parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el país.

Entre sus objetivos, la ley busca garantizar a quienes se comunican en LSA una accesibilidad efectiva y plena a la vida social, la eliminación de barreras comunicacionales y actitudinales en su interacción con el entorno, y la equiparación de oportunidades para fortalecer su independencia, autonomía personal y capacidad de decisión.

El Poder Ejecutivo deberá designar una autoridad de aplicación, que tendrá a su cargo diseñar acciones que garanticen el acceso y el uso de la LSA, y elaborar estrategias para asegurar la accesibilidad comunicacional en todas las políticas públicas. Además, deberá articular con los poderes Legislativo y Judicial las acciones necesarias para cumplir con la ley provincial y la nacional, y trabajar junto a la Dirección General de Cultura y Educación en la incorporación de contenidos curriculares sobre LSA.

La iniciativa, identificada como expediente D-525/26-27, fue presentada por la diputada de Fuerza Patria Micaela Olivetto y sancionada por el Senado el pasado 15 de septiembre, en la antesala del 19 de septiembre, Día Nacional de la Persona Sorda, y del 23, Día Internacional de las Lenguas de Señas. Olivetto ya había impulsado en períodos anteriores otros proyectos para reconocer a la LSA como lengua natural y originaria en la provincia.

Desde la comunidad sorda valoraron la sanción. La presidenta de la Asociación de Personas Sordas y Sordociegas de Junín y del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Asojnoba), Gabriela Di Sascio, remarcó que la comunicación es un derecho humano y advirtió que las personas sordas "no podemos depender de la buena voluntad de nadie". En ese sentido, señaló que la falta de accesibilidad tiene consecuencias graves, como personas juzgadas sin asistencia en procesos judiciales o atendidas en centros de salud sin poder hacerse entender.