¿Quiénes usaron la 10 de la Selección Argentina una sola vez?

La despedida de la Pulga dejará su dorsal disponible, pero no será la primera vez que alguien que no sea el rosarino utilice la 10 desde su debut.

El capitán de la Albiceleste dejará su camiseta disponible para el próximo heredero.

Durante casi dos décadas, la camiseta número 10 de la Selección argentina tuvo un dueño indiscutido: Lionel Messi . Pero cada vez que faltó hubo que buscar un reemplazo y por ahí pasaron varios nombres, algunos esperables y otros bastante más difíciles de recordar.

Algunos la heredaron varias veces. Otros tuvieron una historia mucho más corta: jugaron una sola vez con ese número y nunca volvieron a ponérselo.

Lionel Scaloni decidió que la 10 quede guardada hasta la despedida de Messi. Ningún jugador la utilizará ante Bolivia ni Burkina Faso y el rosarino volverá a ponérsela frente a Benín, en su último partido con la camiseta argentina.

El capitán se despide ante su público de la Selección argentina.

“En estos partidos no tenemos la obligación de que alguno use la 10, así que hasta el partido de Leo no se la daremos a nadie” , explicó el entrenador. Tampoco quiso adelantar quién la recibirá después, aunque dejó claro que la idea no es andar cambiándola de dueño en cada convocatoria.

La situación es distinta a lo que ocurrió durante buena parte del ciclo de Messi. Cuando el capitán no estaba, la camiseta sí solía pasar a otro futbolista. Agüero fue el reemplazante más habitual, mientras que Ángel Correa, Di María, Dybala, Enzo Pérez, Nicolás Gaitán y Héctor Canteros también tuvieron más de una oportunidad. Pero hubo un grupo con una particularidad bastante mayor: se pusieron la 10 una noche y no volvieron a hacerlo.

De Mastantuono a Banega: los futbolistas que llevaron el dorsal más icónico por un único partido

Franco Mastantuono es el caso más reciente. Usó la 10 frente a Ecuador en septiembre de 2025, en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Messi no había sido convocado y el número quedó libre.

En realidad, el elegido iba a ser Thiago Almada. Una molestia muscular lo dejó afuera a último momento y la camiseta terminó en manos de Mastantuono, que ingresó durante el segundo tiempo en reemplazo de Leandro Paredes.

La lista durante los años de Messi tiene varios nombres conocidos. Walter Erviti, Maximiliano Moralez, Walter Montillo, Javier Pastore, Ever Banega y Erik Lamela jugaron apenas un encuentro con la 10. Federico Insúa también tuvo una única aparición con ese dorsal durante este siglo.

Ariel Ortega protagonizó un caso distinto. El Burrito había sido uno de los grandes dueños del número antes de la aparición de Messi, pero volvió a utilizarlo una sola vez durante la etapa del rosarino, en el amistoso ante Haití de 2010 que marcó su regreso a la Selección.

También aparece Lucas Mugni, aunque con una salvedad. Recibió la 10 para un amistoso contra Brasil en 2012, pero se quedó en el banco y no ingresó. Tuvo el dorsal asignado, aunque nunca llegó a jugar con él.

Mucho antes de Messi también hubo dueños pasajeros. Gustavo López, José Albornoz, Rodolfo Cardoso y Fernando Pandolfi la llevaron una sola vez durante los años 90. Germán Martelotto tuvo una historia todavía más particular: jugó con la 10 ante Inglaterra en Wembley en 1991 y ese terminó siendo su único partido con la Selección mayor.

Almada es uno de los candidatos a quedarse con la 10. Cuenta de X: @RiverPlate

¿Quién heredará la 10 de Messi? Los jóvenes candidatos para el futuro de la Selección

Scaloni todavía no eligió quién se quedará con la camiseta después de la despedida de Messi. Hay varios futbolistas jóvenes que, por posición y por el lugar que empiezan a ganar dentro del equipo, entran naturalmente en la conversación.