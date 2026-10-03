ANSES oficializó los aumentos de octubre: la lista definitiva de prestaciones y nuevos haberes

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya fijó los montos que rigen desde octubre, con una suba del 1,66% para jubilaciones y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) oficializó los valores de octubre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El incremento definido para este mes es del 1,66% , tanto para los haberes previsionales como para las prestaciones alcanzadas por el régimen de movilidad. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de agosto y quedó establecido mediante las Resoluciones 283/2026 y 284/2026.

Con la actualización, la jubilación mínima supera los $435.000, mientras que el haber máximo quedó establecido en cerca de $2.930.000. También se actualizaron la Prestación Básica Universal (PBU) , que quedó en casi $200.000, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que pisa los $350.000.

En el caso de las asignaciones familiares , el mismo porcentaje modifica los montos y los rangos de ingresos que determinan quién puede acceder a cada prestación . La Resolución 283/2026 estableció además que ningún integrante del grupo familiar puede tener ingresos superiores a $3.209.863 para acceder a las asignaciones familiares.

El haber mínimo garantizado para octubre quedó en $435.748,51 . El valor surge de aplicar la movilidad mensual de 1,66%, calculada sobre la inflación de agosto. El haber máximo quedó en $2.932.174,85 . La normativa también estableció una nueva PBU de $199.335,05 y una PUAM de $348.598,81 para quienes perciben esta prestación destinada a personas mayores que cumplen con los requisitos.

A estos valores se suma el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se paga durante octubre a ciertos jubilados y pensionados. El Decreto 1108/2026 establece que el refuerzo alcanza a titulares de prestaciones contributivas, PUAM y pensiones no contributivas cuyos haberes se encuentren dentro de los parámetros fijados por la norma. Así, una persona que cobra el haber mínimo y reúne las condiciones para recibir el bono puede alcanzar un ingreso bruto de $505.748,51 durante octubre.

AUH, AUE y SUAF: las asignaciones que cambian sus valores desde este mes

El aumento del 1,66% también alcanza a las asignaciones familiares. La Resolución 283/2026 establece que el incremento se aplica sobre los montos y los rangos de ingresos correspondientes al período octubre de 2026. Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto total de referencia quedó en $156.588 por hijo menor de 18 años, aunque el pago mensual habitual corresponde al 80%, es decir, $125.267,02. El 20% restante queda sujeto a la acreditación de las condiciones previstas por el régimen.

La Asignación por Embarazo (AUE) tiene el mismo valor general de $156.588, con un pago mensual del 80% equivalente a $125.267,02. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el monto varía según los ingresos del grupo familiar. Para octubre, los valores informados son de $78.304, $52.821, $31.949 y $16.486, de acuerdo con la escala de ingresos.

La normativa también actualizó los límites para delimitar quién puede cobrar las asignaciones familiares. El ingreso máximo del grupo familiar quedó establecido en $6.419.726, mientras que ningún integrante puede superar individualmente los $3.209.863. La Resolución 283/2026 aclara que superar ese último límite deja al grupo fuera del beneficio aunque la suma de los ingresos familiares no supere el máximo general.

Acreditación automática: la aclaración clave de ANSES para los beneficiarios

Uno de los cambios que empieza a implementarse está relacionado con la acreditación de las condiciones necesarias para cobrar el 20% retenido de la AUH. Hasta ahora, esa parte de la prestación queda reservada hasta que se comprueban determinados controles sanitarios, vacunación y escolaridad.

La nueva normativa establece un mecanismo de acreditación automática mediante el intercambio de información entre organismos públicos. Para los controles de salud y vacunación interviene el Ministerio de Salud, mientras que la información educativa será remitida por la Secretaría de Educación a ANSES.

La medida tiene una fecha puntual de aplicación. La Resolución 290/2026 establece que los nuevos procedimientos para la acreditación automática de la condicionalidad educativa se van a aplicar sobre los montos reservados de AUH puestos al pago desde el 1° de noviembre de 2026. Por lo tanto, no significa que el 20% retenido de octubre vaya a acreditarse automáticamente bajo este nuevo esquema.