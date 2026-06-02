IOMA aseguró haber cancelado deuda con el Hospital Garrahan, pero Nación mantiene reclamo por $9.000 millones

La obra social bonaerense sostiene haber pagado el último saldo pendiente con el hospital, de más de $1.230 millones, pese a que la Nación reclama una mora de $9.151 millones.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) -la obra social de los empleados públicos bonaerenses- comunicó formalmente al Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan el "pago total" de su deuda , en el marco de un largo conflicto entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. Fuentes del gobierno bonaerense precisaron a Ámbito que a través de una carta enviada a las autoridades del hospital, la conducción de la obra social bonaerense informó " la cancelación del último saldo pendiente" -por más de $1.230 millones- y realizó "una propuesta de trabajo conjunto" para reencauzar la relación prestacional.

Según los registros administrativos de IOMA, la entidad "no mantiene obligaciones impagas" con el hospital. Los voceros de la administración provincial precisaron que la decisión se tomó tras una auditoría interna que revisó la totalidad de los montos reclamados , de la cual surgió una conclusión que marca el tono del conflicto: "El 85% de lo reclamado carecía de respaldo documental, técnico y normativo , y no había sido facturado en regla".

Aunque IOMA considera que con este desembolso quedó saldada la totalidad de sus obligaciones con el hospital, la controversia está lejos de cerrarse. Tanto Nación como las autoridades del Garrahan mantienen el reclamo por una deuda que ronda los $9.151 millones.

Qué detectó la auditoría

De acuerdo a la Provincia, la auditoría detectó "una serie de irregularidades" que explican por qué la obra social no reconoció la totalidad de los montos exigidos por el Garrahan. Entre los hallazgos, indicaron que se identificaron facturas de prestaciones que en algunos casos se remontaban hasta 2010, conceptos que ya habían sido abonados oportunamente y prestaciones cuya facturación no registraba ingreso formal en IOMA.

Además, afirmaron se encontró "la aplicación de valores fijados unilateralmente por el hospital a través de un llamado 'Nomenclador Garrahan' que nunca fue acordado entre las partes", y detallaron que "se comprobó sobrefacturación en medicamentos, prótesis y prácticas no cubiertas".

El trasfondo político de una deuda millonaria

La disputa había escalado a primer plano a partir de mediados de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei utilizó la deuda del IOMA como argumento en su conflicto con la administración de Axel Kicillof. El actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó a anunciar que IOMA mantenía una deuda superior a los $5.700 millones con el Garrahan, correspondiente a prestaciones brindadas a afiliados de la obra social bonaerense.

El conflicto recrudeció en 2026. A mediados de mayo, la Oficina de Respuesta Oficial publicó un mensaje bajo el título "Paguen lo que deben ya", en el que afirmó que la provincia de Buenos Aires mantiene una deuda de $9.151.216.131 con el Hospital Garrahan a través de IOMA por prestaciones realizadas a pacientes bonaerenses. Desde Nación remarcaron que esa cifra no es una estimación política sino datos asentados en la cuenta corriente del propio hospital, y detallaron que con esos fondos podrían cubrirse las prótesis pendientes para 814 niños que esperan intervenciones desde 2022, muchos de ellos pacientes oncológicos.

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Efectivamente, esa es la deuda real que tienen con los chicos con cáncer, Ministro: $9.151.216.131 que la Provincia de Buenos Aires (a través de IOMA) le debe al Hospital Garrahan por prestaciones a niños bonaerenses.



No es una “mentira”. Es la cifra que… https://t.co/9snRg9iTnu — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 21, 2026

El mismo día se realizaba la Marcha Federal de Salud en todo el país, en la que participaron más de 60.000 trabajadores del sector, las autoridades del Garrahan emitieron un comunicado exigiéndole a la Provincia la cancelación de la deuda.

En aquel momento, la respuesta bonaerense fue inmediata y también se libró en redes. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, cruzó a las autoridades del hospital: "Usan las salas de espera de los hospitales, con niños enfermos, para difundir sus mentiras y ocultar el ajuste cruel que están haciendo". Tras la marcha, el funcionario planteó que "frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión para no hablar de los problemas reales que atraviesa todo el sistema de salud", y señaló que Nación le debe $20 billones a la Provincia de Buenos Aires.

Desde la Provincia sostienen que la crisis del IOMA tiene causas estructurales nacionales. Desde la administración bonaerense reconocen que la obra social -con 2.132.113 afiliados al año 2025- "tuvo que absorber una mayor demanda ante la caída en el uso de prepagas y otras obras sociales", lo que atribuyen principalmente al programa económico de Milei.

LLA IOMA Legisladores libertarios, en la sede de IOMA.

La pelea también se trasladó a la Legislatura bonaerense. Días atrás, senadores y diputados de La Libertad Avanza se presentaron en la sede central de IOMA en La Plata para exigir información pública sobre el estado financiero, prestacional y administrativo de la obra social, en medio de cancelaciones de servicios y paros de profesionales. Y, por estas horas, diversos bloques de la oposición de la Cámara de Diputados reclamaron que se lleve a cabo una sesión especial para tratar proyectos relacionados con el funcionamiento de la obra social de los estatales provinciales.

La propuesta de IOMA: auditoría conjunta y digitalización

En ese contexto político, la comunicación formal del IOMA al Garrahan no se limita al pago. La obra social propone realizar una auditoría compartida para revisar la totalidad de los registros, constituir un convenio que establezca criterios de facturación claros y previamente acordados entre las partes, e implementar sistemas digitales de transmisión de prestaciones y autorizaciones previas. El objetivo es ordenar una relación prestacional que, según surge de la auditoría interna, funcionó durante años sin marcos formales de facturación ni nomencladores acordados.

El Garrahan es uno de los centros pediátricos de mayor complejidad del país y atiende a más de 600.000 pacientes por año, en su mayoría de bajos recursos, dependiendo en gran medida de los pagos regulares de las obras sociales para sostener sus gastos corrientes. IOMA, en tanto, es la obra social de los trabajadores del Estado bonaerense y uno de sus principales financiadores, con más de dos millones de afiliados.