Javier Milei estará en Manhattan junto a diez gobernadores para mostrarse con respaldo político

El Presidente participará del Argentina Week junto a los jefes provinciales. La actividad es organizada por la Embajada argentina junto con JPMorgan y Bank of America. Aseguran que "no cayó bien" que la invitación oficial se ciñera solo a un puñado de mandatarios. Dos se bajaron.

El presidente Javier Milei concretará este fin de semana su 15° viaje a Estados Unidos desde que asumió y se mostrará en Nueva York con 10 gobernadores , a los que invitó a participar del Argentina Week, una actividad organizada por la Embajada argentina junto con JPMorgan y Bank of America para atraer inversiones. Con el viaje buscará mostrarse ante el mundo como un mandatario que cuenta con el respaldo interno de jefes provinciales que no son de su partido, y procurará acercar posturas con los que ya lo acompañaron en la aprobación reciente de leyes claves en el Congreso de la Nación.

Aunque la delegación será nutrida, no todos los gobernadores aceptaron la invitación cursada por la Cancillería y la Embajada argentina. Los que rechazaron por cuestiones de agenda son Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El primero se bajó porque tiene actividades oficiales programadas en la provincia durante la semana próxima y por la cercanía con su reciente viaje a Estados Unidos, a principios de este mes, cuando se reunió con fondos de inversión y administradores de activos internacionales para presentar la situación económica y fiscal de la provincia para buscar financiamiento externo. Y Jaldo, según trascendió, agradeció la invitación pero argumentó "razones de agenda" para no formar parte de la comitiva.

Antes de la estadía en Nueva York el presidente argentino participará este sábado al mediodía, en Miami, de la cumbre "Escudo de las Américas", en el Trump National Doral Miami, un resort que pertenece al mandatario estadounidense. En medio de la tensión mundial por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, la reunión estará encabezada por Donald Trump y también contará con la presencia de otros líderes de la región. Antes de cerrar el día partirá hacia Nueva York, según se informó.

El Argentina Week 2026 se desarrollará desde el lunes 9 al jueves 12 de marzo en Manhattan, con actividades centrales, el último día, en el Consulado General y Centro de Promoción de la Argentina . El evento reunirá a más de 30 CEOs de compañías líderes globales, con participación de bancos como JPMorgan, Citibank y Bank of America. Habrá paneles sectoriales, reuniones privadas con inversores y un cierre en la sede de Microsoft en Times Square, donde se entregarán distinciones a empresas que invirtieron bajo el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Por las características de sus provincias, los mandatarios estarán divididos en dos grupos. En las exposiciones relacionadas con minería y minerales críticos, estarán Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Mientras que en lo relacionado con la generación de energía e infraestructura exportadora, estarán Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Se descuenta que estos últimos desarrollarán todo lo relacionado con Vaca Muerta, gas natural licuado y energías renovables, entre otros ítems.

Trascendió que la mayoría de estos gobernadores viajarán a Estados Unidos por su cuenta pero estarán en la agenda oficial junto a Javier Milei. Los mandatarios de San Juan y de Santa Cruz volarán antes a Canadá para participar en Toronto de la cumbre minera PDAC y desde allí se trasladarán a Nueva York. La delegación que acompañará al jefe de Estado argentino estará integrada por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo, su par de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

Debido a la dimensión de la actividad en Manhattan, los jefes provinciales se mostraron entusiasmados con la invitación y la participación. El correntino Juan Pablo Valdés sostuvo, en declaraciones públicas que "estará acompañando y representando a la Argentina" y confirmó encuentros con inversionistas en Nueva York. Su par neuquino Rolando Figueroa señaló que su provincia "siempre tiene agenda propia". "Nosotros hace tiempo habíamos sido invitados para distintas exposiciones. Coincide que se realice la Argentina Week, se potencia todo", indicó. "Vamos a coincidir con la comitiva de Nación pero vamos varios gobernadores que tenemos todos agenda propia y tenemos exposiciones particulares los gobernadores en algunos lugares", detalló. Aclaró que desde la Casa Rosada le solicitaron que Neuquén esté presente en algunas reuniones de exposición junto a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

El mendocino Alfredo Cornejo, en contacto con medios, confirmó que será parte de la delegación y aclaró que viajará este domingo. "Voy a partir, obviamente, después de la Vendimia, pero muchos adelantaron sus visitas, así que no tendremos para este sábado funcionarios nacionales de primera línea en nuestra fiesta", manifestó. Sobre el objetivo de la misión oficial a Estados Unidos, el mendocino destacó que "el país está haciendo un esfuerzo enorme por atraer la gran inversión, la que saque al país de sus problemas económicos". "La inversión es el motor del crecimiento, del desarrollo y necesitamos mostrarnos juntos, necesitamos mostrar las potencialidades que tiene la economía, los cambios que se han hecho y que el rumbo no se va a torcer", cerró.

En el caso del catamarqueño Raúl Jalil, se indicó que será uno de los oradores principales en la mesa dedicada a la minería estratégica y minerales críticos, un área en donde Catamarca se posiciona como un actor clave a nivel global.

Más allá de las gestiones oficiales, y por consultas de Ámbito con una fuente cercana a un gobernador del NOA, se supo que "no cayó bien" que la invitación oficial se ciñera solo a un puñado de gobernadores. Algunos ven en esta acción de la Casa Rosada un intento para profundizar las diferencias entre los jefes provinciales, un escenario que le sirvió al oficialismo nacional para hacerse fuerte en el Congreso de la Nación, en donde logró la aprobación de leyes claves, como la reforma laboral, con el acompañamiento de los mandatarios dialoguistas.