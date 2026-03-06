"Arrogante y agresivo", The Economist analizó el discurso de Javier Milei ante el Congreso

El prestigioso medio analizó las palabras del Presidente en el recinto legislativo. Si bien el texto reconoce que el jefe de Estado tiene victorias que celebrar, apuntó contra el tono que mantiene el Gobierno.

El discurso de Javier Milei en el Congreso, durante la apertura de sesiones ordinarias, no pasó desapercibido. En un tono que buscó polarizar, el Presidente repasó su gestión y celebró las recientes victorias legislativas. En este escenario, el reconocido medio británico The Economist analizó las palabras del Presidente y advirtió por la "arrogancia y agresión" en sus modos.

En detalle, el medio publicó un artículo titulado " Javier Milei celebra con agresividad una serie de éxitos”. En el mismo, también reconoció que el Gobierno tiene motivos para celebrar ya que tuvo "unos meses excelentes".

Más allá de los éxitos, el semanario británico sostuvo que el buen desempeño reciente también dejó al descubierto un costado más áspero del Presidente.

“En cambio, su éxito parece haber generado arrogancia y agresividad. A pesar de haber prometido el año pasado suavizar los insultos , Milei les gritó a sus rivales peronistas, quienes lo interrumpieron con frecuencia, y el Presidente los llamó ‘asesinos y ladrones’, ‘golpistas’ y ‘cavernícolas’. Incluso se deleitó con ello: ‘me encanta hacerlos llorar’”, detalló el medio.

Una vez más, un discurso del Presidente hizo eco en el exterior.

En su análisis, The Economist describió lo que considera una dualidad en el perfil político de Milei. Por un lado, valoró la orientación liberal de varias de sus reformas económicas ; por otro, cuestionó la retórica confrontativa que suele acompañarlas.

“Sus sabias, aunque duras reformas liberalizadoras suelen ir acompañadas de una retórica airada, a veces paranoica, incluso cuando está en la cima. Aprobó numerosas leyes, la economía está creciendo y el Banco Central por fin comienza a acumular reservas de divisas, una demanda largamente solicitada por los inversores. La principal preocupación es si la economía está generando suficientes empleos de calidad”, advirtieron desde el medio británico..

Desde el plano político, la publicación también destacó la capacidad del oficialismo para avanzar con iniciativas legislativas pese a no contar con mayoría propia en el Congreso. Según el análisis, el Gobierno logró aprobar leyes clave gracias al respaldo de gobernadores provinciales.

Entre las medidas mencionadas figuran la reforma laboral, el presupuesto, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la reducción de la edad de imputabilidad.

La reforma laboral

El medio dedicó un apartado particular a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, que apunta a modificar un marco regulatorio vigente desde la década de 1970.

“Las leyes laborales de la Argentina, que datan de la década de 1970, son tan asfixiantes que más del 40% de los argentinos trabajan en el sector informal. El Gobierno quiere que la reforma impulse el empleo formal. El cambio abarata los despidos y crea claridad sobre los costos de indemnización".

aviso_339129 El Gobierno reglamentó la reforma laboral, su gran victoria legislativa. Boletín Oficial.

Para The Economist, la medida "debería frenar el auge de las largas demandas que dejan a las empresas sin saber cuánto deberán pagar si despiden a alguien" y agregó que "la reforma también potencia la negociación salarial a nivel regional o empresarial, en lugar de obligar a los participantes a depender de los convenios salariales nacionales”, enumeró The Economist.

Al mismo tiempo, el artículo recogió críticas de sectores opositores. Entre ellas, la del dirigente social Juan Grabois, quien sostuvo que “se prevén más despidos y salarios más bajos” y que la reforma “retrocede 100 años”.

Reservas, dólar e inflación

Otro de los puntos analizados por la revista fue la política económica vinculada a la acumulación de reservas internacionales, una de las principales preocupaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Según el medio, el Gobierno busca revertir una debilidad estructural de la economía argentina: la escasez de divisas en el Banco Central.

En este escenario, la publicación aseguró que “la banda dentro de la cual el peso flota parcialmente se amplió más rápido este año. En general, la moneda se fortaleció. Milei favoreció durante mucho tiempo un peso fuerte para ayudar a controlar la inflación. Su fortaleza refleja en parte la debilidad global del dólar. Pero también se ve impulsada por los controles de capital, que aún restringen a las empresas a retirar dólares de la Argentina, y por una política monetaria restrictiva, que ofrece jugosas rentabilidades en pesos”, sostuvo.

En ese marco, la publicación remarcó que el Gobierno mantiene cautela respecto de una flotación cambiaria completa: “A pesar de la insistencia de los inversores, el Gobierno no parece tener prisa por flotar completamente el tipo de cambio, por temor a fluctuaciones incontrolables. Mientras tanto, las tasas de interés locales son altas y volátiles. Esto se debe, en parte, a la mala comunicación de la política monetaria por parte del Gobierno.

"También es un problema que la Argentina se centre en la oferta monetaria total en lugar de las tasas de interés, como sucede en la mayoría de los países ricos”, sentenció la revista londinense.

Actividad y empleo

Por último, el semanario reconoció que uno de los principales logros del Gobierno fue la reducción de la inflación, pero también se hizo eco del reciente repunte que tuvo el IPC y del nivel de actividad de la economía.

“La recuperación es desigual. Milei abrió la economía mediante la reducción de la burocracia aduanera y la reducción de aranceles. La producción industrial, débil tras años de protección excesiva, sigue siendo inferior a la que se registró cuando el asumió el cargo en diciembre de 2023″, señaló.

En materia laboral, el artículo también planteó interrogantes sobre la calidad del empleo generado durante la recuperación.

“El 6,6% de desempleo es solo un punto porcentual superior al nivel anterior a la toma de posesión de Milei. Muchos están encontrando claramente algún tipo de trabajo. Las solicitudes de subsidio por desempleo bajo un programa fiscal para pequeños contratistas con bajos ingresos aumentaron considerablemente.

Así, sentenciaron: "Sin embargo, muchos temen que todo esto se traduzca en la sustitución de empleos bien remunerados por trabajos con contratos mal remunerados o trabajo informal”.