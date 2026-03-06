El dólar oficial sube y se encamina a cerrar la segunda semana bajo la presión global: ¿cambia la tendencia? + Seguir en









El tipo de cambio mantuvo un avance lento, pero sostenido durante los últimos días, en un contexto de apreciación del dólar a nivel mundial y una moderación del carry trade tras la última licitación del Tesoro.

El dólar sube más de $30 en las últimas dos semanas. Depositphotos

El dólar oficial arranca este viernes consolidado por encima de los $1.400, luego de que durante las últimas semanas el tipo de cambio se ubicara debajo de ese límite. Esta novedad ocurre en un escenario donde a nivel global, el tipo de cambio se apreció. En paralelo, en el plano local se obsevó una reducción del atractivo del carry trade, mientras el BCRA mantuvo sus compras, ante una menor oferta de dólares, debido a que aún no comenzó la liquidación de la cosecha gruesa.

El dólar mayorista opera $1.415 para la venta, por lo que el incremento respecto al cierre de la semana pasada es de $18, mientras que ese avance es de $39 desde que comenzó el cambio de tendencia hace dos semanas. De esta manera, el límite contra el techo de la banda es de 14,3%, que hoy es de $1.617,5.

La city evalúa hasta dónde puede impactar la presión sobre tipo de cambio que ejerce la aversión al riesgo de los inversores por la guerra en Medio Oriente, que llevó al dólar a revalorizarse frente a otras monedas.

En el segmento minorista, la divisa en el Banco Nación y se vendió a $1.430. El dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubicó en $1.852,50.

En paralelo, el dólar blue opera a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza prácticamente sin variaciones a $1.456,53, según datos del exchange Bitso.

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $1481,31. Mientras que el dólar MEP sube a $1439,79. Dólares viejos Ayer se conoció el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA correspondiente a enero. Imagen: Reserva Federal Dólar global, reservas y datos del REM El dólar global reanudó su ascenso después de un breve retroceso desde máximos de tres meses, ya que las consecuencias del conflicto en Medio Oriente mantuvieron nerviosos a los inversores y provocaron una huida hacia la moneda de refugio. El índice dólar, que mide el valor del billete verde frente a una canasta de seis monedas, subió un 0,5% hasta las 99,26 unidades, acumulando una apreciación de casi un 1,5% en la semana y encaminándose hacia su mayor ganancia semanal desde noviembre de 2024. En paralelo, el Banco Central compró u$s124 millones, que se suman a los u$s40 millones adquiridos ayer y elevan el saldo acumulado de marzo a u$s251 millones. Además, ayer se conoció el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA correspondiente a enero. Según la mediana de las estimaciones, el tipo de cambio promedio esperado se ubicaba en $1.475 por dólar para febrero de 2026, lo que implicó una baja de $39,7 respecto del REM anterior. Para marzo, la proyección había descendido a $1.502 (-$42,6), mientras que para abril se estimó un dólar de $1.526 (-$44,3).

