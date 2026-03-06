Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 6 de marzo

Live Blog Post

El petróleo extiende su escalada en el cierre de la semana y los mercados globales no logran estabilizarse

Los principales índices de Wall Street bajan la preapertura de este viernes, prolongando las pérdidas de la rueda previa, mientras los inversores empiezan a concebir la idea de que el conflicto en Medio Oriente puede extenderse más de lo originalmente concebido. Por esa razón, el petróleo mantiene la tendencia al alza en el arranque de esta jornada, aunque con incrementos más moderados.

El crudo europeo Brent avanza otros 2,1% hasta los u$s87,15 el barril, acumulando un incremento semanal de 20% y alcanzando su nivel más alto desde julio del año pasado. De manera, el petróleo estadounidense WTI salta 3,79% hasta los u$s84,17, su cotización más alta desde abril de 2024, luego de que esta semana avanzara 25%.

