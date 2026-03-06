SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
6 de marzo 2026 - 08:36

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 6 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial extendió volvió a repuntar este jueves en Argentina al compás del fortalecimiento de la divisa estadounidense en el mundo en medio de la guerra en Medio Oriente. También en línea con los mercados globales, el índice S&P Merval operó en rojo, mientras que los bonos también tuvieron una tendencia negativa. Hay expectativa sobre las operaciones de este viernes, en el cierre de una semana de mucha tensión financiera internacional. Por el momento, Wall Street apunta a una jornada negativa y el petróleo sigue su escalada.

Live Blog Post

El petróleo extiende su escalada en el cierre de la semana y los mercados globales no logran estabilizarse

Los principales índices de Wall Street bajan la preapertura de este viernes, prolongando las pérdidas de la rueda previa, mientras los inversores empiezan a concebir la idea de que el conflicto en Medio Oriente puede extenderse más de lo originalmente concebido. Por esa razón, el petróleo mantiene la tendencia al alza en el arranque de esta jornada, aunque con incrementos más moderados.

El crudo europeo Brent avanza otros 2,1% hasta los u$s87,15 el barril, acumulando un incremento semanal de 20% y alcanzando su nivel más alto desde julio del año pasado. De manera, el petróleo estadounidense WTI salta 3,79% hasta los u$s84,17, su cotización más alta desde abril de 2024, luego de que esta semana avanzara 25%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Nombran a Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas tras la renuncia de Alejandro Lew

El Gobierno nacional oficializó la designación del economista Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, luego de la renuncia de Alejandro Lew al cargo. La decisión se formalizó a través del Decreto 135/2026, publicado en el Boletín Oficial, en el que el ministro Luis Caputo aceptó la dimisión de Lew y designó a Furiase como su reemplazante.

Según el texto oficial, “desígnase con carácter ad honorem, a partir del 2 de marzo de 2026, en el cargo de Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía al licenciado en Economía Federico Matías Furiase”, quien hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Lee la nota completa

Live Blog Post

Las fintech cripto buscan reconvertirse para ingresar al mercado de las finanzas tradicionales

Por Juan Marcos Pollio

fintech.jpg

"Lo que estamos viendo es que para seguir creciendo en adopción y en cantidad de usuarios, ya la terminología cripto, y todo lo que hay por detrás, aleja". Esa frase, pronunciada hace unos días por un miembro de una importante exchange de criptomonedas local, sintetiza el diagnóstico de muchas compañías del ecosistema, que, con más o menos reservas, reconocen que el nicho cripto ya se quedó cortó y es momento de apostar por atraer a un público más tradicional: el que actualmente se disputan los bancos y las billeteras digitales.

Uno de los que lo expresó con más claridad fue el director financiero de Lemon Cash, Maximiliano Raimondi, durante la presentación del informe anual de la empresa, evento del que pudo participar Ámbito. Allí, adelantó que la empresa "se va a reconvertir". Y ahondó: "Lemon sigue teniendo cripto por detrás, pero tenemos que ir más hacia una compañía que dé servicios financieros con cripto como tecnología".

Leé la nota completa

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: la guerra obliga a recalcular mientras Karina aprovecha y gana la interna

Todo se tiñe del betún de la guerra. Un nuevo shock petrolero, de dimensión aún desconocida se cierne sobre los mercados y la economía mundial. Así en las últimas horas, más precisamente entre el lunes pasado cuando Donald Trump avisó que el conflicto duraría varias semanas contradiciendo al propio Pentágono y los últimos cables de guerra de múltiples ataques de EEUU y de Israel y las respuestas iraníes, los analistas no cesan de revaluar los escenarios probables y por ende las posiciones de las carteras. En las mesas de operaciones son incesantes los encuentros virtuales con expertos energéticos, y si bien el JPMorgan anticipa que el caos de las materias primas sobrevendrá en tres días con el cierre del Estrecho de Ormuz, en un zoom reservado del UBS el especialista convocado sostuvo que si esto duraba cuatro semanas ahí las cosas estarán completamente fuera de control.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Dólar 2026: qué precio proyectan los gurúes de la city para fin de año

Los analistas del mercado volvieron a moderar sus proyecciones para el tipo de cambio oficial en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA), en un contexto de pax cambiaria y relativa estabilidad en el mercado oficial.

De acuerdo con el informe correspondiente a febrero de 2026, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar mayorista en $1.429 para el promedio de marzo, lo que implica una baja de $72,8 respecto del REM previo. El relevamiento surge de las estimaciones realizadas por consultoras, bancos y centros de investigación que participan del informe mensual del BCRA, que releva las expectativas sobre las principales variables macroeconómicas.

Leé la nota completa

