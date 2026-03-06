El dólar blue subió $15 y cerró a $1.395 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En la semana, la divisa paralela finalizó con un recorte de $10.
El dólar blue trepó $15, aunque en el acumulado semanal anotó un leve retroceso
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 6 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.416 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 6 de marzo
El dólar CCL opera a $1.468,34 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,7%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 6 de marzo
El dólar MEP opera a $1.421,07 y la brecha con el dólar oficial es de 0,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 6 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.865,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 6 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.460,12, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 6 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s68.415, según Binance.
