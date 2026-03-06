SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de marzo 2026 - 08:17

Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 6 de marzo

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Dólares

El dólar blue opera a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 6 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.407 para la venta.

Informate más

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 6 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 6 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.465,92, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 6 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s71.244, según Binance.

