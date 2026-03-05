El BCRA compró u$s124 millones, pero las reservas cayeron y perforaron los u$s46.000 millones + Seguir en









La autoridad monetaria estiró el acumulado de compras de 2026 a casi u$s3.000 millones. De todos modos, las reservas brutas retrocedieron u$s383 millones y se ubicaron en u$s45.825 millones.

El Banco Central (BCRA) aceleró este jueves la compra de divisas en el mercado cambiario, al adquirir otros u$s124 millones, para estirar el acumulado de 2026 a casi u$s3.000 millones. De todos modos, las reservas brutas cayeron y perforaron los u$s46.000 millones.

Los activos internacionales de la entidad retrocedieron u$s383 millones y se ubicaron en u$s45.825 millones, ante la caída de cotizaciones (el oro cedió 1,4%), lo que implicó una merma de unos u$s200 millones, y pagos a organismos internacionales, por unos u$s30 millones.

Por su parte, el dólar oficial mayorista, referencia del mercado cambiario, retomó el alza este jueves. Aunque no se trata de una fuerte disparada, el avance consolidó la divisa por encima de los $1.400. Ocurrió en medio de la tensión en los mercados globales, que se ven afectados por la guerra en Medio Oriente y que impulsaron un fortalecimiento de la divisa estadounidense frente al resto de las monedas.

El dólar mayorista trepó $6,50 hasta los $1.407 para la venta. La city evalúa hasta dónde puede impactar la presión sobre tipo de cambio que ejerce la aversión al riesgo de los inversores por la guerra en Medio Oriente, que llevó al dólar a revalorizarse frente a otras monedas. En el segmento minorista, la divisa subió 0,4% en el Banco Nación y se vendió a $1.425.

En paralelo, el dólar blue bajó a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete informal cedió $15 este jueves.

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $1.474,93. Mientras que el dólar MEP sube 0,2% a $1.432,10. El dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubicó en $1.852,50. En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza prácticamente sin variaciones a $1.462,23, según datos del exchange Bitso.










