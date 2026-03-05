Dólar 2026: qué precio proyectan los gurúes de la city para fin de año

Este jueves el BCRA publicó el REM de enero. Los participantes estimaron una evolución del tipo de cambio oficial por debajo de la inflación.

Los analistas del mercado volvieron a moderar sus proyecciones para el tipo de cambio oficial en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA), en un contexto de pax cambiaria y relativa estabilidad en el mercado oficial .

De acuerdo con el informe correspondiente a febrero de 2026 , la mediana de las proyecciones ubicó al dólar mayorista en $1.429 para el promedio de marzo , lo que implica una baja de $72,8 respecto del REM previo . El relevamiento surge de las estimaciones realizadas por consultoras, bancos y centros de investigación que participan del informe mensual del BCRA , que releva las expectativas sobre las principales variables macroeconómicas.

Hacia adelante, el consenso del mercado continúa mostrando una trayectoria de subas graduales para el tipo de cambio oficial , aunque con un ritmo más moderado que en relevamientos anteriores.

De concretarse este sendero, el mercado espera que el tipo de cambio alcance los $1.707 en diciembre de 2026 , lo que implicaría una suba anual del 17,9% .

Entre los analistas con mayor precisión histórica, agrupados en el Top 10 del REM, el pronóstico para diciembre es levemente superior: $1.716 por dólar.

El dólar correría por detrás de la inflación

En este contexto, la pax cambiaria llevó a los gurúes de la city a reducir sus expectativas de depreciación del peso.

En términos generales, el mercado espera que el tipo de cambio avance por debajo de la inflación en el acumulado de 2026 (+17,9% vs. 26,1%), lo que implicaría una apreciación cambiaria en términos reales.

Sin embargo, el REM también dejó entrever un posible cambio de dinámica hacia la segunda mitad del año. En particular, las proyecciones de suba del dólar para julio y agosto superaron a las estimaciones de inflación, lo que podría reflejar una aceleración del ritmo de devaluación a partir del segundo semestre.