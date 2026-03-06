Javier Milei llegó a los EEUU: su agenda incluye reunión con Donald Trump, la Argentina Week y la asunción de José Kast en Chile + Seguir en









Durante la semana que dure su viaje, el Presidente de la Nación compartirá eventos con seis mandatarios y diez gobernadores provinciales.

Javier Milei tendrá una cargada agenda en EEUU y Chile.

Con escalas en Miami, Nueva York y Santiago de Chile, el presidente Javier Milei arribó a los EEUU para su 15° viaje a ese país, con la expectativa de fortalecer lazos diplomáticos con mandatarios aliados y absorber inversiones en la Argentina Week, organizada por la Embajada argentina junto con Bank of America y el JPMorgan

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gira comenzará con la participación de Milei en la cumbre “Escudos de las Américas”, que se realizará en Miami y reunirá a dirigentes políticos y empresarios del continente. Allí compartirá un almuerzo de trabajo ofrecido por Donald Trump y, tras la actividad, recibirá un reconocimiento en la Hispanic Prosperity Gala. También estarán presentes otros mandatarios regionales alineados: Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).

Luego el mandatario viajará a Nueva York, donde tendrá una agenda marcada por encuentros académicos, empresariales y comunitarios. Entre ellos se destacan una disertación en Yeshiva University y su participación en la gala anual organizada por The Algemeiner, un evento que reúne a líderes políticos y empresarios. En el tramo final del viaje en los EEUU, Milei mantendrá un breve encuentro con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, y encabezará la apertura de la Argentina Week 2026 en Nueva York, una iniciativa impulsada por la embajada argentina junto con Bank of America y el propio JPMorgan para promover inversiones en el país.

JOSÉ ANTONIO KAST Y JAVIER MILEI Milei y Kast consolidan el eje liberal de la región. En esas jornadas, en donde participarán directivos de compañías energéticas y tecnológicas nacionales, también participarán diez gobernadores aliados: Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Tras esa actividad, el Presidente partirá hacia Chile para asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la que José Antonio Kast asumirá la jefatura del Estado. El acto se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso y marcará el cierre de la gira internacional antes de su regreso a Buenos Aires.

Agenda de la gira internacional de Javier Milei Sábado 7 de marzo 14:00 (Argentina): participación en la cumbre “Escudos de las Américas”.

15:15 (Argentina): almuerzo de trabajo ofrecido por Donald Trump .

Entrega de un premio en la Hispanic Prosperity Gala.

21:30 (Argentina): partida hacia Nueva York. Domingo 8 de marzo 11:00 (Argentina): visita a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York. Lunes 9 de marzo 14:00 (Argentina): disertación en Yeshiva University .

21:55 (Argentina): participación en la gala anual de The Algemeiner. Martes 10 de marzo 9:50 (Argentina): breve encuentro con Jamie Dimon , CEO de JPMorgan .

10:00 (Argentina): inauguración de la Argentina Week 2026 en Nueva York.

13:00 (Argentina): vuelo hacia Santiago de Chile. Miércoles 11 de marzo 12:00: asistencia a la ceremonia de transmisión de mando presidencial de José Antonio Kast en Valparaíso .

15:00: partida hacia Buenos Aires.

17:00: llegada prevista a Buenos Aires.