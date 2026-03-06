El BCRA completó dos meses con compras de dólares sin freno y ya sumó más de u$s3.000 millones + Seguir en









La autoridad monetaria desaceleró su compra semanal, aunque el acumulado del año supera con creces la expectativa del mercado. Aun así, sigue la preocupación sobre el nivel de reservas.

El BCRA compró u$s40 millones este viernes.

El Banco Central (BCRA) ya acumuló dos meses comprando dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de manera ininterrumpida. Por encima de lo que esperaba el mercado, y de lo que se había propuesto la propia autoridad monetaria, en lo que va de 2026 ya sumó más de u$s3.000 millones a sus arcas.

Este viernes la entidad que conduce Santiago Bausili terminó su participación en el MLC con un saldo positivo de u$s40 millones. Si bien desaceleró la compra semanal (la más baja desde la última semana de enero), desde enero el resultado acumulado es de u$s3.003 millones.

Vale recordar que a fines del año pasado el BCRA había anticipado que, para evitar agregar volatilidad al mercado cambiario, iba a comprar divisas por hasta el 5% del volumen operado en la plaza. Sin embargo, ese porcentaje fue mucho mayor hasta el momento.

El dólar se recalentó y las reservas netas operaron en terreno negativo Aun así, el dólar oficial se mantuvo bajo control en el inicio de año, pese a que en las últimas dos semanas mostró algunos síntomas de recalentamiento, ante el escaso nivel de reservas netas, la percepción de que las estrategias de carry trade llegaron a su fin, y la tensión en los mercados globales producto de la guerra en Medio Oriente y el impacto inflacionario que esto podría tener en EEUU y el mundo.

Esta semana el tipo de cambio mayorista avanzó $19 (+1,4%), hasta los $1.416, mientras que ese incremento es de $40 (+2,9%) desde que comenzó el cambio de tendencia. De esta manera, el spread con el techo de la banda es de 14,2%, que hoy es de $1.617,5.

El dólar en el mundo reanudó su ascenso después de un breve retroceso desde máximos de tres meses, ya que las consecuencias del conflicto en Medio Oriente mantuvieron nerviosos a los inversores y provocaron una huida hacia la moneda de refugio. En este contexto, las reservas brutas internacionales culminaron este viernes en los u$s46.004 millones. No obstante, en términos netos se encuentran en terreno negativo (de aproximadamente -u$s1.500 millones).

Temas Dólar

BCRA