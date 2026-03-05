Javier Milei: "No me van a llevar puesto como a Macri" + Seguir en









El Presidente volvió a apuntar contra la oposición y dejó una frase contundente al recordar la gestión de Mauricio Macri. Los dichos se conocerán completos el próximo domingo.

El presidente Javier Milei durante el discurso de apertura de sesiones.

El presidente Javier Milei volvió a enviarle un mensaje a la oposición tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, jornada en la que mantuvo fuertes cruces con diputados y senadores en el recinto. Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista que se emitirá el próximo domingo

“No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri”, afirmó el jefe de Estado en un mano a mano con el periodista Luis Majul. La frase se da después de las tensiones registradas durante la apertura de la Asamblea Legislativa, cuando Milei mantuvo varios intercambios con la bancada opositora mientras pronunciaba su discurso ante el Congreso.

Incluso, en uno de los pasajes más fuertes, apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner: “Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa!”. Luego agregó que seguirá detenida por las causas vinculadas al caso de los cuadernos, el Memorándum con Irán y la causa Vialidad.

Javier Milei dicurso en el Congreso Milei mantuvo varios intercambios con la bancada opositora mientras pronunciaba su discurso ante el Congreso. Milei sobre la interna con Villarruel y un nuevo ataque contra los empresarios Con respecto a las sesiones ordinarias, otro de los temas más destacados fueron los cruces entre funcionarios del Gobierno con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que en los últimos días había dejado un mensaje contundente frente a las versiones de una posible salida de su cargo.

"Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/2, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno". Ante esto, en otro fragmento que se pudo ver de la entrevista, el presidente Javier Milei respondió de manera tajante: “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”.

Por otra parte, el mandatario también apuntó nuevamente contra el sector empresarial: “Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”. El empresario es dueño de la planta de neumáticos Fate, que cerró a mediados de febrero y dejó a cientos de empleados sin trabajo. Además, es el principal accionista de Aluar (Aluminio Argentino), otra compañía que atraviesa dificultades en medio de la competencia con productos importados. Por último, Milei se encargó de dejar en claro que se podría presentar a una reelección, pero no extenderá su ejercicio en la función pública mucho más tiempo. “Después del año 2031 no me ven más el pelo”, aseguró.

