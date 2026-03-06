De la cumbre con Donald Trump a la asunción de José Antonio Kast: así será la agenda internacional de Javier Milei + Seguir en









El presidente Javier Milei inicia este viernes una nueva gira internacional que incluirá escalas en Miami, Nueva York y Santiago de Chile, con una agenda que combina actividades políticas, económicas y religiosas. El viaje contempla su participación en una cumbre convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, reuniones con referentes del mundo financiero y su asistencia a la ceremonia de asunción presidencial en Chile.

La gira comenzará con la participación de Milei en la cumbre “Escudos de las Américas”, que se realizará en Miami y reunirá a dirigentes políticos y empresarios del continente. Allí compartirá un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump y, tras la actividad, recibirá un reconocimiento en la Hispanic Prosperity Gala.

Luego el mandatario viajará a Nueva York, donde tendrá una agenda marcada por encuentros académicos, empresariales y comunitarios. Entre ellos se destacan una visita a la tumba del Rebe de Lubavitch, una disertación en Yeshiva University y su participación en la gala anual organizada por The Algemeiner, un evento que reúne a líderes políticos y empresarios.

JAVIER MILEI Y DONALD TRUMP Javier Milei se encontrará con Donald Trump este sábado. Presidencia En el tramo final del viaje, Milei mantendrá un breve encuentro con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, y encabezará la apertura de la Argentina Week 2026 en Nueva York, una iniciativa impulsada por la embajada argentina junto con Bank of America y el propio JPMorgan para promover inversiones en el país.

Tras esa actividad, el Presidente partirá hacia Chile para asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la que José Antonio Kast asumirá la jefatura del Estado. El acto se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso y marcará el cierre de la gira internacional antes de su regreso a Buenos Aires.

Agenda de la gira internacional de Javier Milei Viernes 6 de marzo 14:00 (Argentina): partida del vuelo especial hacia Miami , Estados Unidos.

22:30 (Argentina): llegada prevista a la ciudad de Florida. Sábado 7 de marzo 14:00 (Argentina): participación en la cumbre “Escudos de las Américas”.

15:15 (Argentina): almuerzo de trabajo ofrecido por Donald Trump .

Entrega de un premio en la Hispanic Prosperity Gala.

21:30 (Argentina): partida hacia Nueva York. Domingo 8 de marzo 11:00 (Argentina): visita a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York. Lunes 9 de marzo 14:00 (Argentina): disertación en Yeshiva University .

21:55 (Argentina): participación en la gala anual de The Algemeiner. Martes 10 de marzo 9:50 (Argentina): breve encuentro con Jamie Dimon , CEO de JPMorgan .

10:00 (Argentina): inauguración de la Argentina Week 2026 en Nueva York.

13:00 (Argentina): vuelo hacia Santiago de Chile. Miércoles 11 de marzo 12:00: asistencia a la ceremonia de transmisión de mando presidencial de José Antonio Kast en Valparaíso .

15:00: partida hacia Buenos Aires.

17:00: llegada prevista a Buenos Aires.