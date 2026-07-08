Victoria Villarruel homenajeó "a quienes rechazaron la dominación extranjera" antes de reencontrarse con Javier Milei

A horas del acto por el Día de la Independencia en Tucumán, la vicepresidenta recordó la resistencia a las invasiones inglesas con un mensaje de fuerte tono político.

A horas de reencontrarse con Javier Milei en Tucumán por el Día de la Independencia , la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó este martes un mensaje con fuerte connotación política, al homenajear "a quienes rechazaron la dominación extranjera" en la resistencia a las segundas invasiones inglesas .

"Hubo un hecho fundamental que encendió la llama de nuestra Independencia. Y fue la victoria del pueblo de Buenos Aires sobre el Imperio Británico un día como hoy de 1807", comenzó la titular del Senado en una extensa publicación en la red social X.

"A 219 años de aquella victoria, mi homenaje a quienes rechazaron la dominación extranjera y demostraron el tremendo orgullo que significa ser hijos de esta tierra bendecida por Dios y protegida por el manto de la Virgen", subrayó Villarruel.

El "rechazo a la dominación extranjera" podría leerse como un mensaje subliminal al Gobierno de Milei, que volvió a implementar una política de relaciones carnales y de alineamiento pleno con Estados Unidos , un paradigma que había brillado en los 90 y que se apagó en los 2000.

Sobre la batalla de Buenos Aires contra las segundas invasiones inglesas de 1807 , Villarruel recordó que "la fuerza pirata contaba con 9 mil soldados experimentados para tomar una ciudad de 50 mil habitantes, contando niños, mujeres y ancianos".

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"No podían fallar, pero se fueron humillados por un pueblo aguerrido que defendió con valentía a su tierra, su Iglesia y sus costumbres. Milicianos, vecinos, criollos, españoles, hombres y mujeres de distintas condiciones participaron de una defensa que sorprendió al mundo. Desde los techos, las esquinas y las barricadas, enfrentaron a una de las fuerzas militares más poderosas de la época y la obligaron a capitular", rememoró.

Según aseguró, aquellas "Invasiones Inglesas encendieron una llama que pocos años después sería fundamental para el nacimiento de nuestra Patria". "Los argentinos aún no existíamos como Estado independiente, pero ya comenzábamos a reconocernos como un pueblo dispuesto a decidir su propio destino sin esquivar a la lucha", afirmó.

Dónde ubicar a Victoria Villarruel: otro conflicto con Javier Milei para la vigilia del 9 de julio en Tucumán

Otra foto de la fórmula presidencial fracturada. Javier Milei y Victoria Villarruel coinicidirán este miércoles por la noche en la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán pero, una vez más, no habrá saludo. En la provincia norteña trabajan contra reloj para encontrarle una ubicación a la vicepresidenta apartada del jefe de Estado luego de la invitación formulada por el gobernar Osvaldo Jaldo.

En el entuerto trabajan los ceremoniales de Nación, la provincia de Tucumán y el Senado. El objetivo principal es no incomodar al Presidente teniendo en cuenta que Casa Rosada no le extendió invitación a Villarruel por lo que la vice estará presente en el acto exclusivamente a partir de una iniciativa de Jaldo. La titular del Senado llegará mañana a la capital tucumana y asistirá a la histórica casa junto al gabinete nacional y al gobernador.

Sin embargo, la secretaria general de la Presidencia a cargo de Karina Milei ya instruyó al área de protocolo para que no comparta estrado ni espacio con el resto del Gabinete. No es la primera vez que el gobierno nacional margina a Villarruel. El antecedente más reciente fue la celebración del Día de la Bandera en Rosario, el pasado de 20 de junio, cuando la vice acudió a Santa Fe a pesar de no haber sido invitada por la Casa Rosada y tuvo que ser ubicada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto a sus funcionarios provinciales, alejada del Presidente y sus ministros.