Javier Milei viaja a Tucumán: visita exprés, acto con gobernadores y presencia de Victoria Villarruel

El Presidente estará tres horas en el Museo Casa Histórica de la Independencia y se espera que 10 mandatarios, al menos, asistan a los actos oficiales. La Casa Rosada buscará mostrar una foto como señal de unidad.

El presidente Javier Milei participará de la tradicional Vigilia de la Independencia del 9 de julio en el Museo Casa Histórica de la Independencia que será, una vez más, breve y protocolar. La visita, que se desarrollará en el marco de los actos centrales por el Día de la Patria, contrastará con la ausencia del jefe de Estado en la misma fecha del año pasado, cuando suspendió su viaje a último momento por condiciones climáticas, aunque la decisión también habría estado atravesada por el desplante de gobernadores por los recortes de recursos federales del Gobierno, lo que generó un fuerte impacto político. En 2025 solo estuvieron tres gobernadores junto al anfitrión Osvaldo Jaldo .

Según confirmó el mandatario tucumano, Milei encabezará los actos oficiales, aunque no estará acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel como parte de la comitiva presidencial. La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, no invitó a la presidenta del Senado al acto oficial, por lo que la vicepresidenta viajará invitada de manera oficial por el propio gobernador Jaldo , algo que no sucedió para el acto del 20 de Junio en Rosario, ocasión en la que no formó parte de la convocatoria institucional y nadie del gobierno santafesino la saludó.

Hasta este último lunes, Jaldo había confirmado la asistencia de 10 gobernadores, al menos, para la medianoche del miércoles 8, lo que podría leerse como una muestra de acompañamiento a la Casa Rosada, en la ya zigzagueante relación de los mandatarios provinciales a la gestión mileista que justifican en la necesidad de contar con recursos federales.

La comitiva presidencial arribará en vuelo chárter alrededor de las 23 y retornará a Buenos Aires cerca de la 1.30, de acuerdo a lo que señaló una fuente a Ámbito, replicando así el esquema de visitas exprés que ya caracterizó su primera presencia en julio de 2024, cuando se firmó el Pacto de Mayo junto a 18 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

Esa primera visita de Milei a Tucumán quedó marcada por la firma del acuerdo de diez puntos -desde la inviolabilidad de la propiedad privada hasta la apertura comercial- que el Presidente definió como "un acto de grandeza" y "símbolo de un cambio de época". En esa oportunidad, el Gabinete nacional participó en pleno, y la ceremonia incluyó la presencia de los expresidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá , además de la entrega de medallas de honor a los firmantes como "nuevos próceres de la patria".

Un año después, en 2025, la expectativa se frustró: la suspensión del vuelo presidencial por niebla dejó a Tucumán sin el jefe de Estado en la fecha patria por excelencia, un hecho que desde la oposición se interpretó como un desplante y que el propio Milei justificó luego con críticas a los gobernadores, en un contexto de creciente tensión por los recortes de fondos federales a las provincias.

La foto de unidad

Para esta edición el Gobierno apuesta a una demostración de unidad, tras el deterioro que sufrió por el escándalo que envolvió a la figura del exjefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni. Además del pleno del Gabinete -que ahora encabeza Diego Santilli- se espera la presencia de una nutrida delegación de dirigentes libertarios de todo el país, según confió una fuente libertaria de Tucumán a este medio.

Por la cámara de Diputados estarían el presidente del cuerpo Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni; más los diputados Eliana Bruno (Salta), María Gabriela Flores, Bárbara Andreussi y Adrián Brizuela (Catamarca), y el tucumano Mariano Campero.

Del Senado asistirían la titular de la bancada libertaria Patricia Bullrich, y el presidente provisional de la cámara Alta Bartolomé Abdala. También viajarían los salteños María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, más el formoseño Francisco Paoltroni, que volvió al calor de la Casa Rosada.

Una relación rota

La distancia entre Javier Milei y Victoria Villarruel forma parte ya de un rasgo estructural del oficialismo. El quiebre se profundizó cuando el Presidente la calificó de "bruta traidora" en un acto de La Derecha Fest, en Córdoba, en medio de la discusión por la reforma previsional. La marginación de la vicepresidenta quedó expuesta en episodios como el Tedeum del año pasado en la Catedral Metropolitana, cuando Milei no la saludó, o en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo, cuando ambos se ignoraron pese a estar a centímetros.

En Tucumán, la situación se repetirá porque Villarruel llegará con "unas pocas personas, que son parte de su equipo", y se espera que la recepción sea exclusiva de autoridades tucumanas, no del entorno presidencial. La vicepresidenta, además del acto oficial, recorrería "algún sector de la industria tucumana", precisaron desde su despacho en el Senado, de acuerdo a lo que se deslizó.

Una sombra que atraviesa la zafra

La celebración patria no oculta, aunque se espera que no esté en los discursos oficiales, la crisis industrial que golpe a Tucumán y al norte argentino por la falta de gas. La demora en la reversión del Gasoducto del Norte -por decisión de la Nación- generó alertas de cortes, mientras que el precio del gas en la región llega a ser nueve veces más caro que en otras zonas del país.

Los industriales, como lo informó Ámbito, advirtieron sobre la paralización de las zafra azucarera y la cosecha del limón, pilares económicos provinciales, lo que pondría en riesgo miles de empleos en juego. La situación se superó en los últimos días por gestiones del gobierno tucumano, aunque con un elevado costo para la industria, se denunció.