Javier Milei llega a Mendoza en medio de la interna por el control de La Libertad Avanza

"Cualquier persona que no comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza (LLA)". Filoso, Javier Milei eligió la platea amiga del Foro de Madrid para intentar ordenar al oficialismo en medio de una interna que cada día suma nuevos capítulos entre fugas y acusaciones cruzadas, especialmente en la palestra legislativa.

En principio, desde la administración mendocina no confirmaron si habrá un encuentro formal entre el jefe provincial y el Presidente. "En Protocolo me informaron que solo viene al evento, pero sí vamos a mantener una pequeña reunión. No todos los días se puede hablar personalmente con un presidente”, dijo el propio Cornejo al respecto. Fuentes locales precisaron a Ámbito que no impulsarán un mayor acercamiento entre ambos y que con la recepción "es suficiente".