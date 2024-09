Cansado de la interna, Javier Milei se pone al frente y amenaza: "El que no comprenda, no tiene nada que hacer en LLA"

El presidente Javier Milei eligió una tribuna de amigos para brindar un fuerte mensaje ordenador en la interna de La Libertad Avanza , en creciente tensión durante las últimas semanas. "No nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas", sostuvo durante su discurso en la tercera edición del Foro de Madrid , evento que comenzó este jueves en el Palacio Libertad (ex CCK).

Mientras hacía esta advertencia, lo escuchaba atentamente en el auditorio Ballena Azul Lilia Lemoine, en abierto conflicto -entre otros- con su par en la cámara de Diputados, Marcela Pagano. Por parte del Gobierno también dijeron presente el ministro de Defensa, Luis Petri; el vocero presidencial Manuel Adorni; el titular de la cartera de Salud, Mario Russo, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Además de los funcionarios nacionales, completaron el público de más de 500 personas líderes de la ultraderecha internacional y simpatizantes. No obstante, la capacidad de 1950 asientos que tiene el espacio, estuvo lejos de llenarse.

El encuentro, que se desarrolla en el Palacio Libertad (ex CCK), continuará también el viernes. Para este jueves, el programa del evento tiene agendados 23 expositores repartidos a lo largo de la jornada entre funcionarios, abogados, escritores y catedráticos, entre otros. Ninguno de ellos es mujer.

La advertencia de Milei a los integrantes de LLA

El Jefe de Estado hizo referencia a las diferencias dentro de su espacio, remarcó la importancia de la organización y lanzó una fuerte advertencia para aquellos que no sigan la línea oficialista.

"No nos podemos dar el lujo de la dispersión y de las peleas. Solo estando juntos podemos ser fuertes, solo siendo leales de militante a militante y ayudándonos entre nosotros podemos defender a los argentinos de las garras del poder permanente. Trabajamos al servicio de una causa noble, verdadera y común, que es tanto más grande que cada uno de nosotros. Una causa por la que vale la pena dejar la vida", apuntó.

Milei Foro Madrid.jpeg Javier Milei habló sobre la interna de LLA durante su discurso en el Foro Madrid. Ignacio Petunchi

Y concluyó: "Solo abandonando nuestras aspiraciones personales podemos estar a la altura de lo que esta causa nos exige. No hay lugar para ambiciones personales. Solo así podemos ser fieles servidores de los millones de argentinos que confiaron en nosotros. Los millones que tuvieron la valentía de confiar que tener una vida mejor es posible. No les podemos fallar, cualquier persona que comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio, no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza".

Javier Milei confirmó que irá al Congreso a presentar el Presupuesto 2025

Como adelantó Ámbito, el presidente Javier Milei brindó este jueves su discurso en el Foro Madrid y confirmó que se presentará en el Congreso de la Nación para oficializar el presupuesto para 2025. La última vez que asistió al recinto parlamentario fue el 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa.

"En nombre de la justicia y la igualdad, tuvimos un Estado omnipresente, controlador y opresivo que arrogó el derecho de robarle a unos para darles a otros, de acuerdo al capricho del burócrata de turno. En nombre de la solidaridad, tuvimos déficit fiscal en 113 de los últimos 123 años. Y quiero hacer una aclaración: en esos 10 años que no tuvimos déficit financiero fue porque Argentina estaba en default", dijo el mandatario al comienzo de su discurso realizado en el exCCK.

En ese marco, Milei anunció su visita al Congreso para presentar el presupuesto y profundizar en "las bases del déficit cero": "Por lo tanto, algunos menosprecian, cuestionan o minimizan algo que no se pudo hacer en 123 años, y nosotros lo logramos en el primer mes de gestión. Es nuestro compromiso seguir manteniéndolo. De hecho, próximamente estaré yendo al Congreso de la Nación argentina a exponer lo que son las bases del déficit cero para terminar de una vez por todas con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a Argentina en la pobreza".