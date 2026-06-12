Crecen los pedidos de renuncia de Manuel Adorni: hasta los aliados lo dejan solo + Agregar ámbito en









El principal aliado del Gobierno se lo pidió directamente al Presidente en un posteo por redes sociales. Crecen las críticas al jefe de Gabinete y cada vez tambalea más en su cargo.

Las declaración jurada y las explicaciones del Jefe de Gabiente no convencieron ni a los aliados del Gobierno, que exigen su renuncia. Mariano Fuchila

El escándalo por las inconsistencias en la declaración jurada del jefe Gabinete, Manuel Adorni, crece y cada vez son más los aliados del Gobierno que piden su renuncia. El PRO exigió este viernes en un mensaje directo al presidente Javier Milei: "Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065485351477452920&partner=&hide_thread=false Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. — PRO (@proargentina) June 12, 2026 El miércoles, menos de un día después de que el Jefe de Gabinete presentó su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción, Propuesta Republicana (PRO), había escrito un más extenso mensaje señalando la inconformidad del partido con las inconsistentes explicaciones.

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible. En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura.

No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige" comunicó la cuenta de X del partido de centroderecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2065163105458602386&partner=&hide_thread=false Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible.



En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos… — PRO (@proargentina) June 11, 2026 Juan Schiaretti se suma al pedido de renuncia para el Jefe de Gabinete El diputado de la Nación y líder del cordobesismo, Juan Schiaretti, se sumó a los numerosos pedidos de dimisión de Adorni. "No puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación. El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras", escribió el excandidato a presidente en un mensaje con línea similar al del PRO. La firma también la acompañaron la senadora Alejandra Vigo y los diputados Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/2065405097580883977&partner=&hide_thread=false Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional.

Adorni le mintió al pueblo argentino y… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 12, 2026