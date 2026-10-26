Javier Milei viaja a Catamarca: visita a proyectos mineros y encuentro con la militancia

El Presidente inaugurará las plantas de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el Salar del Hombre Muerto. Será su primer desembarcó en la provincia desde que asumió.

El presidente Javier Milei viajará este martes a Catamarca para encabezar la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto.

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La comitiva estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; y el ministro de Economía, Luis Caputo , quienes serán recibidos por el gobernador Raúl Jalil , uno de los más cercanos a la Casa Rosada.

Además de la agenda oficial, el desembarco del mandatario incluirá un encuentro con militantes de La Libertad Avanza (LLA) en el Hotel Casino de la capital provincial desde las 18 de esta martes. Un día después, a las 11, inaugurará las plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el salar del Hombre Muerto, provincia de Catamarca.

En paralelo al encuentro del primer magistrado con la militancia, la izquierda convocó a una movilización bajo la consigna "Repudiamos la visita de Milei a Catamarca, fuera Milei y sus cómplices", en la que también apuntarán contra el gobernador Jalil.

Semanas atrás, la hermana del Presidente y Santilli habían viajado en el Salar del Hombre Muerto , a 4.000 metros de altura, donde compartieron con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Jalil el acto de puesta en marcha de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, de la surcoreana POSCO.

Los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil con autoridades de POSCO, junto a Karina Milei y Diego Santilli.

La inversión en Sal de Oro supera los u$s2.000 millones, y la segunda etapa ingresó este año al RIGI, con aprobación del Ministerio de Economía. El esquema de financiamiento incluye un crédito de u$s700 millones de BID Invest para la expansión en Salta y Catamarca, anunciado a fines de agosto.

La nueva visita a suelo catamarqueño se enmarca dentro de una serie de viajes que el Presidente planea realizar por las provincias para visitar proyectos inscriptos en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

El sábado, en tanto, Javier Milei pisará Neuquén con una agenda particular: participará de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, dirigida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional Nadia Márquez.

El titular del Ejecutivo estuvo recientemente ese distrito patagónico, donde inauguró Oil & Gas Expo 2026 junto al gobernador Rolando Figueroa.

Como contó Ámbito, el respaldo de Milei a Márquez podría astillar el vínculo con Figueroa, quien aspira a que los libertarios no compitan por el dominio del pago chico.

De momento, el Gobierno requiere del apoyo de los jefes provinciales para avanzar con dos de sus proyectos principales.

Javier Milei reunió a su Gabinete

Este lunes el Presidente encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, atravesada por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”, sostuvo el mandatario a su equipo.

Asimismo, afirmó que “cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años”. Y agregó: “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”.

El Presidente evitó felicitar públicamente a Lula, luego de haber respaldado de manera explícita a Flávio Bolsonaro durante la campaña, y el oficialismo debate cómo interpretar el desenlace electoral y sus posibles consecuencias sobre el escenario local.