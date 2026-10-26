El delantero del Bayern Múnich conquistó por primera vez el máximo galardón individual del fútbol mundial y puso fin a 25 años de espera para Inglaterra. Además, ganó el premio Gerd Müller al mejor delantero del año, tras marcar 73 goles en la temporada 2025/26.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026: es el primer inglés en lograrlo desde 2001.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y se convirtió en el primer futbolista inglés en conquistar el máximo galardón individual del fútbol mundial desde Michael Owen, en 2001. El delantero del Bayern Múnich recibió el premio este lunes, durante la 70ª edición de la ceremonia celebrada en Londres, y coronó una temporada en la que también se destacó por su capacidad goleadora.

El atacante era uno de los principales candidatos a quedarse con el galardón, junto con el español Lamine Yamal , del Barcelona, y el francés Kylian Mbappé , del Real Madrid. La distinción, creada por la revista France Football, reconoce el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas durante la temporada 2025/26.

La ceremonia de este año tuvo un carácter especial: el premio cumplió 70 años y la gala se trasladó a Londres por primera vez, en homenaje a Stanley Matthews , el primer futbolista que recibió el Balón de Oro, en 1956.

Además del Balón de Oro, Harry Kane se quedó con el premio Gerd Müller al mejor delantero del año , tras marcar 73 goles durante la temporada 2025/26. El reconocimiento distingue al atacante del Bayern Múnich por su capacidad goleadora y su aporte ofensivo a lo largo del curso. Con ambos galardones, el inglés cerró una campaña destacada en el plano individual.

El delantero del Bayern Múnich conquistó por primera vez el máximo galardón individual del fútbol mundial y puso fin a 25 años de espera para Inglaterra. Además, ganó el premio Gerd Müller al mejor delantero del año, tras marcar 73 goles en la temporada 2025/26.

Antes de la consagración de Harry Kane, el último futbolista inglés en ganar el Balón de Oro había sido Michael Owen, en 2001 , cuando jugaba en el Liverpool. El delantero se impuso en la votación con 176 puntos, por delante del español Raúl González, del Real Madrid, y del alemán Oliver Kahn, del Bayern Múnich.

Owen fue una de las grandes figuras de una temporada histórica para el conjunto inglés, que conquistó cinco títulos: la Copa de la UEFA, la FA Cup, la Copa de la Liga inglesa, la Community Shield y la Supercopa de Europa. Sus actuaciones y su capacidad goleadora fueron determinantes para que recibiera el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial.

Lionel Messi y Lautaro Martínez, entre los nominados al Balón de Oro 2026

La lista de 30 candidatos incluyó a varias de las principales figuras del fútbol internacional, entre ellas Lionel Messi, máximo ganador histórico del premio con ocho trofeos, y Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán.

El capitán de la Selección argentina decidió no asistir a la ceremonia y permaneció en Estados Unidos para afrontar los próximos compromisos con el Inter Miami. Por su parte, el atacante argentino del conjunto italiano terminó dentro del top 22 de la clasificación.

Otro representante argentino presente en la gala fue Emiliano Martínez, nominado al premio Lev Yashin, que distingue al mejor arquero del año. El guardameta ya había obtenido ese reconocimiento en las ediciones de 2022 y 2023.

Entre los otros futbolistas que integraron la nómina de candidatos se destacaron Erling Haaland, del Manchester City; Vinícius Júnior, del Real Madrid; Jude Bellingham, del conjunto español; y Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain.