La modelo publicó imágenes junto al exdiputado y un mensaje sobre la verdad y el amor, horas después de que la Justicia dejara sin efecto la restricción de acercamiento.

Candela Arizaga compartió una foto con Facundo Moyano tras el levantamiento de la perimetral: "El amor sabe esperar".

Candela Arizaga publicó este lunes una foto junto a Facundo Moyano y compartió un mensaje romántico en sus redes sociales, luego de que la Justicia levantara la medida perimetral que impedía el acercamiento entre ambos. Las publicaciones llegaron horas después de la resolución judicial y en medio de nuevas versiones sobre un posible embarazo de la modelo.

En una de las historias de Instagram, Arizaga apareció sonriente detrás de Moyano , a quien etiquetó y acompañó con un corazón blanco. La imagen tuvo como música de fondo la canción Como si no importara , de Emilia y Duki.

En una segunda publicación, la modelo compartió una placa negra con una frase que aludió al proceso que atravesaron durante los últimos meses: “El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar” . El mensaje también estuvo acompañado por un corazón blanco.

La decisión se conoció este lunes, cuando el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 resolvió dejar sin efecto la restricción de acercamiento entre la modelo y el exdiputado nacional.

La modelo publicó imágenes junto al exdiputado y un mensaje sobre la verdad y el amor, horas después de que la Justicia dejara sin efecto la restricción de acercamiento.

Arizaga había solicitado el levantamiento de la medida y, durante su audiencia ante la Justicia, manifestó que no había sufrido violencia de género . Tras declarar, Moyano confirmó que podía retomar el contacto con su pareja.

“Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”, afirmó el dirigente ante la prensa.

Por su parte, la modelo había expresado su deseo de que la situación se resolviera. “Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, sostuvo, según trascendió en los medios.

La causa contra Facundo Moyano continúa abierta

El levantamiento de la restricción no implica el cierre de la investigación judicial. Moyano continúa imputado por los presuntos delitos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, en una causa iniciada a partir de un episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.

A la salida del tribunal, el exdiputado volvió a defender su versión de los hechos y negó las acusaciones. “No pasó nada. Todo el mundo sabe que no pasó nada. Veinticuatro testigos dijeron que no pasó nada”, declaró ante los periodistas.

De acuerdo con el reporte elaborado por profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Arizaga negó haber sido amenazada, condicionada o compensada económicamente para modificar su postura.

Mientras la investigación sigue su curso, las publicaciones de la modelo volvieron a poner el foco en la relación entre ambos, luego de meses de restricciones judiciales y de las versiones que surgieron en torno a una posible reconciliación.