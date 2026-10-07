Javier Milei viajará a Catamarca para visitar proyectos mineros inscriptos en el RIGI

La visita del Presidente está pautada para fin de octubre, luego de que regrese de España. El mandatario tiene planeado profundizar su desembarco en provincias. Guiño al gobernador Raúl Jalil.

Javier Milei visitará Catamarca a fines de octubre, en el marco de una gira nacional que lo llevará a viajar a nueve provincias y recorrer distintos proyectos productivos inscriptos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Su llegada será un gesto al gobernador Raúl Jalil , en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral .

Aunque todavía no hay fecha confirmada, fuentes de la provincia confirmaron a Ámbito que el desembarco presidencial tendría lugar a fin de mes. Milei ya había coqueteado con una visita al distrito pero debió suspenderla por las condiciones climáticas.

El viaje ocurrirá semanas después de que el mandatario compartiera el Argentina Week en París con 13 gobernadores -Jalil entre ellos- y tendrá lugar luego de que regrese de España , adonde estará en el 19 y el 21 de octubre para apoyar al partido VOX. Cabe recordar que Pedro Sánchez adelantó el llamado de elecciones.

Como antesala de la visita presidencial, este martes Karina Milei y Diego Santilli desembarcaron este martes en el Salar del Hombre Muerto, a 4.000 metros de altura, donde compartieron con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Jalil el acto de puesta en marcha de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, de la surcoreana POSCO.

La inversión en Sal de Oro supera los u$s2.000 millones, y la segunda etapa ingresó este año al RIGI, con aprobación del Ministerio de Economía. El esquema de financiamiento incluye un crédito de u$s700 millones de BID Invest para la expansión en Salta y Catamarca, anunciado a fines de agosto.

Los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil con autoridades de POSCO, junto a Karina Milei y Diego Santilli.

Durante el Argentina Week, el Gobierno nacional aprobó la adhesión de la empresa Glencore al RIGI para realizar una inversión de capital estimada de u$s4.000 millones en el proyecto Agua Rica, en Catamraca. "A este ritmo, Catamarca podría estar exportando cobre en el segundo semestre de 2027 y convertirse en un actor clave del sector”, celebró el gobernador Raúl Jalil.

Será el séptimo proyecto de la provincia en ingresar al RIGI. Los otros son: Galan Litio, Proyecto Hombre Muerto Oeste, con inversión estimada de u$s217 millones; Minera del Altiplano-Río Tinto, Expansión Fénix etapa 1B, con inversión de u$s531 millones; POSCO: Proyecto Sal de Oro, con una inversión de u$s547 millones; Abra Silver: Proyecto Diablillos, con una inversión estimada u$s760 millones; Galaxy Lithium S.A.-Río Tinto: Proyecto Sal de Vida, con una inversión de u$s818 millones; y Zijin-Liex, Proyecto Tres Quebradas, con una inversión estimada de u$s600 millones.

Javier Milei profundiza el vínculo con gobernadores

La llegada del mandatario a tierra catamarqueña tendrá como eje la inauguración de obras correspondientes a Río Tinto, una de las empresas vinculadas al desarrollo minero. Asimismo, recorrerá otras iniciativas vinculadas al sector.

Más allá de la veta económica, el acercamiento de la Casa Rosada con los jefes provinciales busca destrabar apoyos legislativos para el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, con especial énfasis en la suspensión de las PASO. En ese marco, el oficialismo pone sobre la mesa la posibilidad de no competir contra aquellos mandamases que aporten votos positivos.

En las próximas semanas, Javier Milei sumará millas. El 14 de octubre estará en los EEUU para participar de la Official Hispanic Heritage Gala, un evento organizado por Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español.

Según la información difundida por los organizadores, la gala busca promover la libertad económica, destacar el liderazgo de la comunidad hispana y fortalecer los vínculos entre Estados Unidos y América Latina. La actividad reunirá a empresarios, inversores y dirigentes vinculados a la comunidad latina en Washington.

Posteriormente, viajará a España, donde respaldará a sus socios de VOX tras el llamado a elecciones anticipado por parte del presidente Sánchez, quien atraviesa una dura crisis social con el acceso a la vivienda como epicentro.

Además, como contó Ámbito, Milei participará en noviembre de un evento de El Club de la Libertad en Corrientes, un think tank al que suele asistir el economista para compartir charlas.