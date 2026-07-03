Jorge Ferraresi deja la intendencia de Avellaneda y se lanza a apuntalar un proyecto provincial

El alcalde se toma licencia para salir a recorrer la provincia de Buenos Aires. Apuesta a una candidatura para suceder a Axel Kicillof en 2027. El municipio quedará a cargo de su esposa, Magdalena Sierra, exdiputada nacional.

Jorge Ferraresi se tomará licencia como intendente de Avellaneda y será reemplazado por su esposa, la exsenadora bonaerense y exdiputada nacional Magdalena Sierra . El alcalde iniciará una gira por la provincia de Buenos Aires con miras a consolidar su armado de cara a una eventual candidatura para competir por la gobernación en 2027.

La decisión fue anunciada por la propia Sierra en sus redes sociales. "Quiero comunicarles que hoy asumo la Intendencia de Avellaneda con un enorme orgullo. Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi", detalló en un mensaje publicado en X.

Al respecto, señaló que el jefe comunal saliente y exministro de la administración Alberto Fernández "está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto", al tiempo que ponderó la "profunda transformación de la ciudad".

"Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo", reflexionó.

En paralelo, ponderó la capacidad, la entrega y la vocación de Ferraresi. También agradeció especialmente a sus compañeras y compañeros de la Municipalidad: "Son muchos años de trabajo compartido, de esfuerzo y de convicción. Nada de lo logrado hubiera sido posible sin cada uno de ustedes".

Vecinas y vecinos, quiero comunicarles que hoy asumo la Intendencia de Avellaneda con un enorme orgullo.



Es un honor continuar el camino que inició @jorgeferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi… pic.twitter.com/wy9V3aonpQ — Magdalena Sierra (@magdysierra) July 3, 2026

Por otra parte, la intendenta entrante afirmó que "estamos atravesando un contexto nacional difícil, pero contamos con un gran equipo y una gestión local sólida" y llamó a a redoblar los esfuerzos, "sosteniendo los valores que siempre nos guiaron: la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan".

Magdalena Sierra tiene 60 años y es arquitecta. Fue electa concejal de Avellaneda en 2013 y luego como senadora provincial. Entre 2017 y 2021 ocupó una banca en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

Mientras Jorge Ferraresi intenta apuntalar un proyecto provincial, Sierra se abocará a las tareas en el municipio. Como Ferraresi no cuenta con reelección en 2027, la dirigente se prepara para una candidatura propia en busca de retener la administración local, independientemente de lo que suceda con aventura bonaerense de su esposo.

Si hay alguien que pone el corazón en cada cosa que se propone y lleva adelante, es @magdysierra.



Compartir la vida y construir una familia con vos, es un privilegio.



¡Feliz cumpleaños! Te amo pic.twitter.com/kCmKOF8MBM — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 25, 2026

Los anotados en la carrera por la gobernación

El jefe comunal es uno de los dirigentes que ya se anotaron en la carrera para suceder a Axel Kicillof el año próximo. No es el único. Otros alcaldes, como el platense Julio Alak y Mariel Fernández, de Moreno, también coquetean con jugar. En el gabinete de Kicillof también barajan a su mano derecha, Carlos "Carli" Bianco, y al ministro Gabriel Katopodis.

La diputada provincial y exalcaldesa de Quilmes Mayra Mendoza, espada de Cristina Kirchner, suena dentro de la órbita K para dar la pelea.

Por la oposición, en tanto, es un hecho que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO revalidarán la alianza en la provincia de Buenos Aires. El número puesto para ser candidato es el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien sueña desde hace tiempo con asentarse en La Plata.

De todos modos, su suerte estará atada a la de Javier Milei y a su nuevo rol como ministro coordinador, una posición que ya les jugó malas pasadas a sus tres antecesores: Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.