Una provincia suspendió las clases por la ola de frío extremo

En principio, la medida afectaba únicamente al turno mañana, aunque finalmente se extendió al resto de la jornada. Es por nevadas, lluvias y anegamiento de caminos.

El gobierno de Mendoza suspendió las clases en todos los turnos durante este jueves por las malas condiciones climáticas , que incluyen temperaturas bajo cero, nevadas y frío extremo en distintos puntos de la provincia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue anunciada por la Dirección General de Educación (DGE). En principio, aplicaba únicamente para las clases que se desarrollaran a la mañana. Finalmente, como el clima no cambió, decidieron extender la iniciativa.

Desde la DGE fundamentaron la decisión por los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones , siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

Asimismo, aclararon que la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. En tanto, a las 21 se conocerá si la suspensión se extiende también durante la jornada del viernes.

"Toda la provincia permanece bajo alerta por temperaturas extremas tras el ingreso del frente de aire antártico, que provocó nevadas, fuertes vientos, formación de hielo y temperaturas bajo cero en distintos puntos del territorio", indicaron desde la provincia.

Según el pronóstico extendido, el alivio comenzará a sentirse recién durante el fin de semana, aunque las mañanas continuarán registrando heladas", señalaron desde la administración provincial.

Jueves 2 de julio - Turno Tarde / Vespertino / Nocturno



Debido a condiciones meteorológicas extremas, se mantiene la suspensión de clases EN TODA LA PROVINCIA, en todos los niveles y modalidades.



: https://t.co/M5w8WbSB2h pic.twitter.com/hXjVVAmxrV — DGE Mendoza (@MzaDGE) July 2, 2026

Nieve en Buenos Aires

Buenos Aires no permanece ajena a la ola polar. En distintos sectores del conurbano se registraron nevadas y caída de aguanieve durante la madrugada, mientras que el termómetro marcó temperaturas bajo cero en varias localidades, en una de las jornadas más frías del año.

En la provincia de Buenos Aires, varias localidades como Tres Arroyos registraron caída de nieve por la bomba de frío que ingresó al territorio.

El fenómeno había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre el ingreso de una masa de aire de origen antártico capaz de provocar un marcado descenso térmico y generar condiciones favorables para precipitaciones invernales en zonas poco habituales.

Las primeras imágenes de copos de nieve y aguanieve comenzaron a circular durante la madrugada en redes sociales.

Vecinos de localidades del sur y oeste del conurbano compartieron videos donde se observa la caída de nieve, un evento que despertó entusiasmo entre quienes salieron a las calles para registrar el momento.

El SMN marca, solo en el AMBA, mínima de 1 grados y se estima que la máxima llegue a 9, mientras el día espera una jornada algo nublada. Así, fuera del Conurbano y la Ciudad, localidades bonaerenses como Carlos Tornquist, Tres Arroyos o Necochea registraron la llegada de nieve o aguanieve, según publicaron diversos usuarios en redes sociales.