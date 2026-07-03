La provincia de Buenos Aires retoma la paritaria con docentes y estatales: expectativa por una oferta salarial + Agregar ámbito en









El gobierno de Axel Kicillof convocó para este viernes a los gremios docentes y estatales para reabrir la discusión paritaria. Las reuniones serán virtuales y, aunque hay expectativa por una mejora salarial, en la Provincia ponen en duda que se presente una oferta concreta.

Las reuniones con docentes y estatales serán en formato virtual.

El gobierno de Axel Kicillof reactivará este viernes la negociación paritaria con los gremios docentes y estatales, luego de varias semanas sin avances y en un contexto de creciente presión sindical por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las reuniones se realizarán de manera virtual. A las 14.30 será el turno de los gremios docentes y, desde las 15.30, negociarán los representantes de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, que nuclea a la administración pública bonaerense.

La convocatoria fue comunicada el jueves por la noche a los sindicatos y pone fin a varios días de reclamos por la reapertura de la discusión salarial, que incluyeron medidas de fuerza en el sector educativo.

Expectativa en una propuesta de aumento Aunque los gremios esperan que el Ejecutivo presente una oferta salarial, en la Gobernación admiten que las posibilidades de que este viernes haya una propuesta concreta son reducidas y que el objetivo inicial será acercar posiciones.

El último encuentro se realizó hace tres semanas y terminó sin una oferta de incremento salarial. En esa oportunidad, la administración bonaerense explicó las dificultades financieras que atraviesa la provincia y ratificó el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma, pero no respondió al principal reclamo sindical: una actualización de los salarios.

La convocatoria a paritarias se da luego de un paro que, según el Frente de Unidad Docente Bonaerense, tuvo un 95% de adhesión. El acuerdo vigente otorgó un incremento acumulado del 9,3% en lo que va del año, mientras que la inflación acumulada hasta mayo ya alcanzó el 14,7%, por lo que los sindicatos sostienen que los salarios quedaron rezagados. Los gremios reclaman que la próxima actualización contemple una recomposición que recupere parte de la pérdida frente a los precios y que incluya un reconocimiento retroactivo para el mes de junio. Según trascendió de las conversaciones informales mantenidas en los últimos días, las diferencias entre el Gobierno y los sindicatos no solo pasan por el porcentaje del aumento, sino también por el esquema de aplicación para el trimestre julio-septiembre. El argumento de la provincia de Buenos Aires Desde la administración de Kicillof insisten en que la negociación está condicionada por la situación financiera provincial. El Ejecutivo sostiene que el recorte de fondos nacionales y la caída de la recaudación limitaron el margen para otorgar aumentos de mayor magnitud. En ese escenario, la reunión de este viernes buscará reactivar una negociación que permanecía estancada y comenzar a reducir la distancia entre las pretensiones de los gremios y la capacidad de oferta del Gobierno bonaerense.