Juan Pablo Valdés asume la gobernación de Corrientes y estira el misterio sobre su gabinete

El intendente de Ituzaingó recibirá el poder de su hermano mayor, el actual mandatario Gustavo Valdés, quien suena como presidente de la UCR. Hermetismo total sobre quiénes ocuparán los ministerios.

A la par de la renovación en el Congreso y en las legislaturas provinciales, este miércoles asumirá como nuevo gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés , actual intendente de Ituzaingó. El mandatario entrante recibirá el bastón de las manos de su hermano Gustavo Valdés , quien dejará el cargo para ocupar una banca en el Senado local. Ambos fueron electos en los comicios locales del pasado 31 de agosto.

Con el calendario desfasado, consecuencia de las numerosas intervenciones federales que sufrió en el pasado, el distrito litoraleño fue el único, junto con Santiago del Estero , que acudió a las urnas este año para renovar su Poder Ejecutivo. La reyerta estuvo marcada por un holgada victoria del oficialismo radical, que se impuso al peronismo con casi el 52% de los votos, evitando el balotaje.

Apalancados por el triunfo, los Valdés dejaron atrás las críticas opositoras por "nepotismo" y se aseguraron extender la hegemonía radical en territorio correntino, un periodo que, con bemoles, ya lleva más de dos décadas y contando. La asunción del flamante mandamás tendrá lugar a las 19 horas en la Casa de Gobierno, mientras que la militancia se congregará en la plaza 25 de Mayo.

Más allá de conocerse el nombre propio del gobernador, la ingeniería del nuevo gabinete, que se anunciaría este jueves, se maneja por estas horas con un "hermetismo atroz", en palabras de un dirigente radical. "Es una transición muy ordenada, porque no hay cambio de signo, pero hoy es 9 y todavía no hay información sobre los ministros", consignó la voz.

Aunque dan por sentado que habrá continuidad en distintas carteras, cunde el misterio respecto a otras y hasta se anticipa que podría haber fusiones, acorde a lo que ocurre a nivel nacional.

Entre los check, aparece el vice Pedro Braillard Pocard, quien continuará ocupando el puesto. También se descuenta que hará lo propio el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini. Se sabe, además, que dejará su cargo como ministro de Servicios y Obras Públicas, Claudio Polich, electo intendente de la ciudad de Corrientes. Suenan como potenciales reemplazantes Emilio Breard, subsecretario de Infraestructura Escolar, y Carlos Vignolo, secretario general del Gobierno. Este último continuará en la gestión, aunque resta definir en qué sitio. Por el contrario, Práxedes López, titular de Educación, se irá.

De hecho, en el entorno del jefe provincial entrante se baraja la tesis de "continuidad con cambios".

La jura de los nuevos legisladores ya generó los primeros chispazos en la arena política correntina. Este martes, Pedro Cassani, exaliado de Valdés perteneciente al Encuentro Liberal (ELI), fue removido de la presidencia de la Cámara de Diputados local. Su lugar lo ocupará Eduardo Tassano, quien dejará la intendencia de la capital este miércoles. Tassano era el candidato natural de la UCR para competir por la gobernación pero desistió cuando Valdés jugó sus cartas por su hermano menor. No obstante, hizo valer su peso y acordó comandar el recinto legislativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tassanoeduardo/status/1998413497575657668&partner=&hide_thread=false Asumí la presidencia de la Cámara Legislativa Provincial con humildad y con el compromiso de seguir trabajando cerca de cada vecino, fortaleciendo la salud, el deporte en cada territorio de nuestra provincia. Gracias a cada diputado por la confianza en esta sesión preparatoria. pic.twitter.com/RAUqBVKTfo — Eduardo Tassano (@tassanoeduardo) December 9, 2025

Como dato se destaca que, con 42 años, Juan Pablo Valdés será el titular del Ejecutivo más joven en la historia provincial. Además, por primera vez en Corrientes, habrá una sucesión gubernamental entre hermanos.

Otra de las X a despejar es qué ocurrirá con Gustavo Valdés una vez entregado el mando. En principio, el mandamás ya juró como senador provincial y pretende ocupar la banca. Sin embargo, los asuntos partidarios de la UCR podrían depararle un destino aparte. Este viernes, la escudería centenaria renovará autoridades y el líder correntino es uno de los que pican en punta para ocupar la presidencia que hoy detenta Martín Lousteau.

Aunque desliza que no es una de sus prioridades, podría abrazar el puesto en caso de que todas las tribus boina blanca se ordenen. En los últimos meses, sumó puntos. Aunque coqueteó con aliarse a La Libertad Avanza (LLA), Valdés descartó esa posibilidad ante los duros términos que pretendían imponer los libertarios y reeditó la aventura con su frente Vamos Corrientes, que a nivel nacional integra el sello Provincias Unidas (PU).

Todo fue ganancia: su hermano ganó ampliamente las elecciones locales y su provincia fue la única donde PU se impuso en los comicios nacionales. Tales proezas le valieron un respeto mayor de la militancia radical, sobre todo del sector más reactivo a Javier Milei. "No bajó las banderas, enfrentó al Gobierno y ganó. Eso se valora", reflexionó una militante norteña.

Sus correligionarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy) prescindieron de acuerdos con LLA pero no pudieron evitar la avanzada violeta: ambos cayeron derrotados el 26-O. Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), en cambio, se aliaron a los apóstoles de Javier Milei a modo de cortafuegos. Ganaron sus pulseadas pero debieron entregar el color, las principales candidaturas y hasta el nombre del espacio.

Gustavo Valdés.jpg Gustavo Valdés es el actual presidente de la UCR correntina, luego de ganarle a su mentor, Ricardo Colombi.

Así las cosas, Valdés quedó empoderado tanto en la arena política nacional, donde muchos caciques de escuderías varias perdieron con el mileísmo, como puertas adentro de la UCR. "Gustavo quiere blindar la gestión del hermano y hacer de nexo con Nación. Quiere enfriar la cancha a ver si puede conseguir algunas cosas para la provincia. Ponerse al frente de la UCR lo haría estar en la vereda de enfrente del Gobierno", aventuró una fuente. No obstante, aclaro: "La jugada está abierta. Quizás hace la del tero: pone el huevo en un lado y grita en otro".

Desde 2001, Corrientes tuvo tres gobernadores, los tres de la UCR; Ricardo Colombi (12 años, en tres gestiones), Gustavo Valdés (8 años, en dos gestiones), y Arturo Colombi, primo de Ricardo Colombi (4 años, una gestión). La provincia, además, padeció 17 intervenciones federales. La última fue decretada en 1999, por el entonces presidente Fernando de la Rúa, quien designó como interventor a Ramón Mestre y, luego, Oscar Aguad.