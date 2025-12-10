Santiago del Estero: Elías Suárez asume como gobernador y termina con la sucesión de la marca Zamora

Este miércoles se producirá el traspaso de mando en la Cámara de Diputados provincial. "No lo interpreta, no lo traduce, Suárez es Gerardo Zamora", explicó a Ámbito una fuente santiagueña.

Este miércoles 10 asumirá el nuevo gobernador de Santiago del Estero Elías Suárez y le pondrá fin a una sucesión de mandatos en el que siempre estuvo presente el apellido Zamora , desde 2005. Ese año asumió el radical Gerardo Zamora, fundador del Frente Cívico por Santiago (FCS), quien ocupó la Casa de Gobierno desde entonces, excepto en los cuatro años en los que fue gobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, su esposa. Con gestiones caracterizadas por una fuerte concentración del poder, el nuevo mandatario tendrá el desafío de darle continuidad a un modelo de administración aunque con sello propio. El armado de su gabinete definirá el rumbo.

De 69 años, reservado, técnico, meticuloso y capaz de unir a partes con profundas diferencias, Elías Suárez llegó a ser gobernador luego de desempeñarse en la función de Jefe de Gabinete de Ministros, desde 2005 hasta el momento . No fue elegido al azar, al contrario, se conocen con Gerardo Zamora desde 1999, cuando fue su subsecretario de prensa de la municipalidad de la capital santiagueña, año en el que el ahora senador nacional llegó a la intendencia.

Entre ambos estuvieron en el nacimiento del Frente Cívico por Santiago (FCS), por lo que se trata de alguien que conoce como pocos al gobernador saliente. "No lo interpreta, no lo traduce, Suárez es Zamora, esa es su fortaleza", explica a Ámbito una fuente santiagueña del FCS.

Una descripción similar acerca a este medio un parlamentario peronista que acompaña al zamorismo desde 2005. "No cabe ninguna duda que Suárez es un hombre clave del poder santiagueño, porque una de sus fortalezas es ser un estratega silencioso y el máximo responsable de mantener el equilibrio interno, tareas que tienen nula visibilidad pero que son esenciales", remarcó.

Aunque por estas horas se habla del equipo que comandan Zamora y Suárez, hay un tercer hombre clave en la administración del poder en esta provincia. Se trata de Carlos Silva Neder, un peronista con vasta experiencia parlamentaria y que también juega un rol determinante en la cohesión interna entre el Partido Justicialista y el FCS. Acompañó a Zamora como vicegobernador en estos últimos cuatro años y secundó a Suárez en la fórmula, en una clara señal de lo indisoluble que es la alianza que manda en este distrito. Tendrá la responsabilidad de acompañar desde el parlamento provincial las políticas que se empujen desde la Casa de Gobierno.

La foto del traspaso de mando de la banda de jefe provincial será histórica, pues será leída como una transformación del estilo de gestión. Cuando se esperaba que el gobernador saliente eligiera a su esposa para la sucesión, sorprendió la unción de Suárez, poniéndole fin a la críticas de nepotismo que comenzaban a asomar desde el arranque del año. Un dirigente que tiene acceso privilegiado a la Casa de Gobierno santiagueña sintetizó así para Ámbito esta nueva etapa: "Zamora conduce, Suárez gobierna y Silva Neder articula".

El protocolo

El acto de asunción será este miércoles, a las 19.30, en la Cámara de Diputados, que estará colmada desde invitados especiales, de acuerdo a lo que trascendió. Se espera la presencia de autoridades eclesiásticas, de las fuerzas de seguridad (Ejército Argentino, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y autoridades de la Policía de la Provincia), la ANAC, autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

También estarán los referentes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el presidente de la Fundación El Libro (organizador de la Feria Nacional e Internacional del Libro y que conjuntamente con el Gobierno provincial organiza la Feria del Provincial), miembros del Poder Judicial (provincial y federal), representantes de cámaras empresariales (industria, construcción, de emprendedores y sector turístico), colegios profesionales, organizaciones civiles, sindicatos provinciales e invitados de la cultura y del deporte.

Cargo clave

Una vez que finalice el acto protocolar en la Cámara de Diputados y sin perder tiempo, para evitar especulaciones, las nuevas autoridades provinciales tomarán juramento a los integrantes del nuevo gabinete provincial. El nombre clave será quién ocupará el rol de Jefe de Gabinete Ministros.

En el círculo de confianza zamorista, caracterizado por mantener hermetismo hasta último momento, suena Matilde O’Mill, la titular del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, quien absorbió la secretaría General de la Gobernación. Otro nombre que circula es el de Atilio Chara, ministro de Economía y uno de los hombres a quien Zamora le atiende el teléfono en cuanto ve su apellido en la pantalla de su celular. Algunas voces no descartan que Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien finalizó su mandato de senadora nacional, ocupe un rol en la gestión de Suárez.