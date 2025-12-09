Corrientes aplicará la ley de Narcomenudeo desde febrero del año próximo

Lo anunció el gobernador Gustavo Valdés en su último día al frente del Ejecutivo provincial. La medida fue aprobada por la Legislatura y entrará en vigencia en el verano.

En su último día al frente del mando, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , anticipó este martes que la provincia comenzará a aplicar la ley de narcomenudeo a partir de febrero de 2026, aduciendo que "es el principal causante del micro delito y que nuestros jóvenes se pierdan a través del consumo de sustancias prohibidas”.

El mandatario realizó el anuncio durante el acto de egreso de la 6° Promoción del Curso de cabos de la Policía de Corrientes de la División Escuela de Suboficiales “Sargento Juan Bautista Cabral” dependiente del Instituto Superior de Formación Policial.

Durante su discurso, Valdés hizo hincapié en que a través de la Legislatura provincial “dimos un paso adelante y convertimos en Ley la lucha contra el Narcomenudeo para erradicarlo en nuestra sociedad, ya que es la principal causante del micro delito y que nuestros jóvenes se pierdan a través del consumo de sustancias prohibidas”, todo ello, en conjunción con las fuerzas federales y la justicia provincial.

En virtud de ello, el gobernador informó que en el firmó la reglamentación de la Ley de Narcomenudeo. " Vamos a comenzar esta nueva etapa para la Policía de Corrientes a partir del 1 de febrero” , explicó.

La iniciativa había sido aprobada por la Legislatura provincial a principios de octubre, pero recién fue reglamentada ahora y comenzará a aplicarse a partir del año próximo.

Al dirigirse a los egresados, el líder radical aseguró que "la seguridad es símbolo y sinónimo de paz en la vida cotidiana de nuestra gente”.

Asimismo, puso de relieve "la fuerte apuesta en formación y educación en pos de una Policía moderna, activa e inteligente y en ese sentido precisó que “hicimos un cambio histórico en la currícula". "Antes un agente se recibía en seis meses y ahora un cabo necesita dos años para recibirse, un oficial, cuatro años”, aseguró, a la vez que señaló que todos los cabos y oficiales son Técnicos en Seguridad y si continúan sus estudios pueden llegar a ser Licenciados en Seguridad.

Y acotó que el próximo paso deber ser que “podamos contar con oficiales que puedan tener y recibir información de las mejores escuelas del mundo”.

“Querida Policía de Corrientes, gracias por el apoyo durante todos estos años”, dijo el gobernador, ya en tono de despedida a sus dos mandatos al frente de los destinos de la Provincia.

Cambio de mando en Corrientes

El actual gobernador correntino le cederá este miércoles el mando a su hermano Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó, quien se impuso en las elecciones locales del 31 de agosto con cerca del 52% de los votos. De esta manera, evitó el balotaje y logró ser electo en primera vuelta.

Gustavo Valdés, en tanto, resultó ganador en la categoría de senadores provinciales y ocupará una banca en la Cámara alta vernácula. Su nombre, además, suena para presidir la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional. Aunque desliza que no tiene interés, lo cierto es que podría liderar el partido si hay acuerdo entre todas las tribus.

El mandamás saliente coqueteó con un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) tanto para las elecciones locales como nacionales. Finalmente, desistió de avanzar en ese sentido al conocer las duras condiciones que impone la crew presidencial.

En vez de eso, jugó con su sello "Vamos Corrientes" y se plegó a Provincias Unidas, el armado que comparte con Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

De ese pelotón, el correntino fue el único que se impuso tanto en los comicios del pago chico como en los nacionales, saliendo airoso en ambas compulsas. El hecho de haber descartado la alianza con los libertarios y derrotarlos en ambas reyertas le valieron el respeto de los boina blancas más refractarios a la gestión mileísta.