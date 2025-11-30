Sigue girando: Diego Santilli viaja a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés + Seguir en









El ministro del Interior continúa la ronda de gobernadores que impulsa el Presidente para garantizar mayorías en el Congreso.

Diego Santilli sigue en su gira en busca de apoyo para las reformas libertarias.

El ministro del Interior, Diego Santilli, continuará su gira por las provincias y viajará a Corrientes para encontrarse con el gobernador Gustavo Valdés, en línea con los encuentros que mantiene con mandatarios locales. La hoja de ruta responde a un pedido del Presidente Javier Milei, orientado a sumar apoyo político para aprobar el Presupuesto 2025 sin modificar el plan de gestión del Gobierno.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cabe recordar que Corrientes es la única provincia en la que, en los últimos comicios, se impuso la fuerza Provincias Unidas, tras obtener el 33.91% de los votos. Sin embargo, en dicho distrito el oficialismo nacional realizó una buena elección, al quedar en segundo lugar con el 32.68%.

Además, si bien el ministro se reunirá con Gustavo Valdés, a partir del 10 de diciembre quien tomará el mando de la provincia será su hermano, Juan Pablo, mientras que el actual cacique correntino pasará al Senado local.

La gira de Santilli por las provincias Estas reuniones llevadas adelante por Santilli buscan asegurar el respaldo necesario para “aprobar” el Presupuesto del año próximo, preservar el equilibrio fiscal y acelerar el tratamiento de los proyectos vinculados con las reformas laboral, penal y tributaria. La estrategia apunta a consolidar consensos antes de que los legisladores electos asuman en diciembre.

En la agenda del ministro sobresale la intención de dialogar con los gobernadores sobre la situación fiscal, la continuidad y priorización de obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el Ejecutivo Nacional.

El ministro remarcó que el equipo de trabajo de Milei está enfocado en obtener las mayorías necesarias en el Congreso para sacar adelante las reformas estructurales promovidas por La Libertad Avanza (LLA). Desde que asumió al frente del Ministerio del Interior, Santilli ya mantuvo encuentros con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). El Presidente busca fortalecer el vínculo con el interior del país y sostener un diálogo abierto para acordar y trabajar de manera conjunta con las provincias, de cara a la segunda parte de su mandato.