Financiamiento: en la provincia de Buenos Aires dicen que Nación "no tiene razones objetivas" para bloquear el endeudamiento

Tras la sanción de la ley, el Gobierno bonaerense aseguró que no existen argumentos técnicos para que la administración nacional rechace la autorización de deuda por u$s3.035 millones, destinada principalmente a cubrir vencimientos de 2025 y 2026.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires confía en que la administración nacional finalmente autorizará la toma de deuda por el equivalente a 3.035 millones de dólares , pese a las señales de rechazo emitidas por funcionarios de La Libertad Avanza en los últimos días.

La discusión se reactivó luego de que, en la madrugada del jueves, la Legislatura bonaerense aprobara la Ley de Financiamiento enviada por Axel Kicillof . Poco después, el ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró en declaraciones a A24 que “la deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación ”.

A esa postura se sumó el diputado libertario Sebastián Pareja , quien en LN+ sostuvo: “Bajo ningún punto de vista el gobierno nacional va a convalidar esto. El rolleo del que hablan no es tal; en el articulado hablan de asistencia social y cuestiones ambientales, no es rolleo”.

Kicillof respondió con dureza. “La ley se llama de financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia que vienen de la época de Vidal. Que lo aprueben ni bien lo mandemos: rapidito Toto, porque ya más lío no pueden armarnos . Nos deben 13 billones de pesos, no sé ni qué hablan los libertarios”, afirmó.

En la misma línea, el ministro de Economía provincial, Pablo López , publicó un extenso hilo en redes en el que subrayó que “la provincia de Buenos Aires es la más austera del país: tiene el menor nivel de recursos y gasto por habitante, y es la de menor cantidad de empleados públicos junto con Córdoba”. Explicó que la Ley de Financiamiento “incluye una autorización de endeudamiento por u$s3.035 millones y busca garantizar el pago de los servicios de deuda”.

Algunos elementos para desmentir las mentiras que intentaron instalar estos últimos días:

Nuestra provincia de Buenos Aires es la más austera del país: tiene el menor nivel de recursos y gasto por habitante, y es la de menor cantidad de empleados públicos junto con Córdoba.



— Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) December 5, 2025

El funcionario advirtió que el monto solicitado “representa apenas un tercio de la deuda que el gobierno nacional mantiene con la Provincia, equivalente a u$s9.000 millones por interrupción de transferencias obligatorias y obras abandonadas”, y calculó que “la pérdida de recaudación por el derrumbe de la actividad económica supera los u$s2.500 millones”.

“Así, entre deudas de Nación y el impacto de sus políticas, PBA lleva perdidos u$s11.500 millones”, sostuvo.

También destacó que la administración Kicillof redujo “el stock de deuda total del 9% al 6% del PBG”, que la carga de intereses bajó “del 8% de los recursos en 2019 a menos del 3% en 2026”, y que se modificó la composición de la deuda priorizando el financiamiento local y organismos multilaterales. “Nuestra administración ordenada y responsable nos ha permitido sostener la gestión a pesar de la asfixia nacional”, afirmó.

Qué espera la Provincia

Pese a la escalada verbal, en Gobernación creen que el aval llegará. Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que “no hay razones objetivas para que no salga” y recordaron que “hace dos semanas nos autorizaron un puchito que quedaba del endeudamiento anterior teniendo los mismos indicadores que ahora”.

Explicaron además que la Provincia solicitará las autorizaciones “a medida que se estime salir a los mercados, por tramos y siempre en el mercado local y en pesos”, destinadas exclusivamente a “pagar vencimientos de deuda”.

Kicillof Magario Ejecutivo bonaerense: Axel Kicillof y Verónica Magario.

Desde Economía remarcaron que la Ley de Financiamiento “busca garantizar el pago de servicios de deuda asumidos en gran medida en gestiones anteriores, especialmente durante la administración de María Eugenia Vidal”, y que Buenos Aires “sobrecumple el límite” de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un máximo del 15% de los servicios de deuda sobre los gastos corrientes netos de coparticipación.

“Hoy este ratio asciende a algo más del 7%”, indicaron y recordaron que solo en 2026 la Provincia deberá afrontar compromisos por u$s2.545 millones, por lo que la autorización de Nación resulta clave para ordenar el perfil de vencimientos.

La aclaración de Bianco

Este martes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reforzó la postura oficial. “Necesitamos que cuando hagamos un pedido de emisión de letras o bonos, nos den el aval técnico", afirmó en radio Urbana y prosiguió: "Es un trámite donde lo único que hace el gobierno nacional es verificar que se cumple un coeficiente previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal: el monto de los servicios de deuda que tiene que pagar la provincia durante todo el año debe ser menor a sus gastos corrientes netos de los que se les distribuyen a los municipios. El máximo es 15%, la Provincia está en 7%. Tendría que ser un trámite exprés”.

CARLOS BIANCO “Necesitamos que cuando hagamos un pedido de emisión de letras o bonos, nos den el aval técnico", aseguró Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Bianco además desmintió a Caputo: “Dijo algo que no es real: que la Provincia aumentó el gasto corriente por encima de la inflación. Aunque fuese cierto, eso no es una condición para autorizar financiamiento. La única condición es la que marca la ley”.

Advirtió que, si la negativa se basa en razones políticas, “habrá que denunciarlo”, y detalló que “2.500 millones de los 3.000 millones solicitados son para afrontar vencimientos del año próximo”. Puntualizó que "los restantes 500 millones son para recuperar lo que pagamos en el último trimestre de este año, cuando la Legislatura no aprobó la Ley de Financiamiento. Estamos financiando solamente pago de deuda y alguna obra pública; el resto se hace con fondos propios”, completó.

En la administración de Kicillof recordaron que durante todo 2025 la Provincia logró cubrir los vencimientos únicamente con recursos propios, aun en medio de la caída de la actividad y la reducción de transferencias nacionales. Pero remarcaron que en 2026 ese margen ya no existirá: la concentración de pagos en dólares y la magnitud de los compromisos hacen que la autorización de Nación deje de ser una opción política y se convierta, insistieron, en una condición indispensable para evitar un estrés financiero mayor.