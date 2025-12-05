Congreso: solo un tercio de los diputados y senadores responde a los gobernadores

En los próximos dos años, los mandatarios provinciales tendrán pocos representantes en el Poder Legislativo para negociar con la Casa Rosada. Aun así, seguirán siendo decisivos para el gobierno de Javier Milei que, si bien en octubre hizo una elección inesperada, sigue siendo minoría en ambas Cámaras.

El 10 de diciembre se pone en marcha un Congreso mucho más polarizado que el actual . De un lado se ubicará -pese a sus internas-, Unión por la Patria. Del otro, La Libertad Avanza. En el medio, la no tan ancha avenida, donde convive lo que quedó de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y algunas fuerzas provinciales que responden a los gobernadores "afines". Pese a los festejos libertarios, el gobierno de Javier Milei deberá tender puentes con esos espacios. De lo contrario no reunirá el quorum reglamentario ni los votos para sancionar sus leyes. Si bien los mandatarios provinciales tendrán poco peso legislativo durante los próximos dos años, ya que apenas 1 de cada 3 legisladores les responde, serán el fiel de la balanza .

Al filo de la convocatoria a extraordinarias, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con la veintena de gobernadores que fueron recibidos por el Presidente post triunfo electoral. Las últimas reuniones fueron con Jorge Macri (CABA) y Sergio Ziliotto (La Pampa). “El Colo” fue recolectando los pedidos de los mandatarios provinciales antes de iniciar el debate parlamentario por el Presupuesto 2026, así como también la reforma laboral y del Código Penal, entre otros temas. La letra chica de la Ley de leyes podría ser la llave que consiga los votos para los otros textos .

El reencuentro de Milei y su gabinete con los mandatarios provinciales se celebró luego de un año en el que el gobierno de La Libertad Avanza se había puesto en la vereda de enfrente a prácticamente todos los gobernadores. No solo por la competencia electoral que desató Karina Milei en sus distritos. Sino también, por los recortes (fondos y obras) que sufrieron las provincias, además de una seguidilla de incumplimientos.

Más allá del gesto “dialoguista” de Milei, lo cierto es que los gobernadores, como afirma el analista político Pablo Salinas, } tendrán “poco peso” en la negociación legislativa con el Gobierno. Es que apenas solo un tercio de cada Cámara les responde. En el caso de los diputados, apenas 89 de los 257 y, en el Senado, 28 de los 72 .

Pero el número es menor si se tiene en cuenta que, en el caso de Axel Kicillof, si bien su provincia tiene 32 diputados en la bancada de UP y 2 en Senado, lo cierto es que una minoría responden al bonaerense. Todos ellos forman partes de los bloques de Unión por la Patria, en donde conviven diferentes tribus peronistas. La ventaja de Kicillof es que el grueso se ubica en la vereda de enfrente. Es decir, no votará con La Libertad Avanza.

Quiénes son los gobernadores con mayor y menos peso

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, es un caso aparte. Es el único mandatario que no tendrá ningún legislador nacional propio en el Congreso. Hasta el 10 de diciembre contaba con el diputado Agustín Domingo y la senadora Mónica Silva.

Ahora bien, son varios los jefes provinciales que carecen de un embajador propio en el Senado, la Cámara que representa a las provincias, además de Weretilneck. Ellos son Macri, Entre Ríos, Jujuy, San Juan, San Luis y, hasta este viernes, Tucumán. A último minuto se conoció que la tucumana Beatriz Ávila arma rancho aparte, para responder a Osvaldo Jaldo. Se llamará Independencia, al igual que la bancada que le responde a Jaldo en Diputados.

Un dato es que tanto en Entre Ríos como en la CABA se eligieron senadores este año. En ambos casos, son provincias gobernadas por el PRO y ambos mandatarios, Macri y Rogelio Frigerio, llegaron a un acuerdo electoral con Karina Milei. El asunto es que en ambos casos, los dos nombres eran violetas. De allí que en el cuadro elaborado por Salinas, figura la cruz.

Más allá de Kicillof, con quien el Gobierno no tiene intenciones de entablar ningún tipo de negociación (lo dejó afuera del convite en la Rosada), el mandatario que tiene mayor peso en el Congreso es el sucesor del flamante senador Gerardo Zamora. Se trata del gobernador electo por Santiago del Estero, Elías Suárez. En esa provincia se da un caso muy “particular”. Tanto los dos senadores por la mayoría como el senador por la primera minoría responden al mandamás santiagueño. Lo mismo ocurre en Diputados: todos los legisladores de esa provincia, por más que hayan ingresado por diferentes listas, son oficialistas.

Con ese volumen propio, el gobierno santiagueño tiene un poder de negociación importante. Sobre todo si se tiene en cuenta que LLA contará con 20 senadores propios y 95 diputados. Esto es, deberá sellar acuerdos con otros bloques o mandatarios para hacerse del quorum en el Congreso. En Senado, Patricia Bullrich deberá sumar 17 voluntades para poner en marcha una sesión. En tanto, Martín Menem, 34.

Para la Casa Rosada, es más sencillo (y barato) negociar con los mandatarios que tienen mayor poder de fuego en el Congreso. Por eso, el mandamás de Santiago del Estero es visto con buenos ojos por el oficialismo.

El gobierno de Misiones es otro que se encuentra bien posicionado en Diputados. Es que a Hugo Passalacqua (o a Carlos Rovira) le responden 4 diputados y 2 senadores. Y estos trabajan en tándem con los salteños de Gustavo Sáenz, que desde el 10 de diciembre tendrá 3 diputados una senadora.

Los nuevos actores

El mandatario que comenzará a tener mayor peso y protagonismo en las negociaciones parlamentarias es el catamarqueño Raúl Jalil. Al filo de la sesión preparatoria, el mandatario cumplió con lo anunciado: sus tres diputados se exiliaron de Unión por la Patria para conformar Elijo Catamarca. En el Senado, en cambio, el ladero de Jalil, Guillermo Andrada armó (el año pasado) un bloque dentro de UP denominado Convicción Federal. De alguna manera, logró cierta autonomía en la Cámara alta.

Jalil debe estar a la espera de que el gobierno le pague con creces la jugada. Sin su fuga, los libertarios no le habrían arrebatado la primera minoría a UP en Diputados.

En otros casos, “la unión hace la fuerza”. Por un lado, es cierto que los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), los hermanos Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) no tienen un gran caudal de legisladores propios. En total suman cinco. Pero, junto con el entrerriano Darío Schneider conviven en el bloque UCR. Con la conducción de la cornejista Pamela Verasay, los mandatarios podrán negociar con mayor peso frente a la Rosada.

jalil.jpg Jalil tendrá mayor peso en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

En el Senado, en tanto, al menos por ahora los 10 senadores se mantienen bajo el paraguas del correntino Eduardo Vischi. Allí también la “unión” puede ser una ventaja para los gobernadores a la hora de negociar. Aunque no todos sean embajadores de gobernadores.

Provincias Unidas ya desde su nombre dejó entrever que las intenciones eran constituirse como el espacio que represente los intereses de los gobernadores. Pero el espacio quedó algo diezmado en los últimos días. Primero Gustavo Valdés y luego Claudio Vidal (Santa Cruz) dieron el portazo.

Como fuere, allí conviven Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut). En total, estos mandatarios reúnen 10 diputados y 4 senadores dentro de un espacio más grande. Por caso, en la Cámara baja, esos 10 legisladores conviven con otros 8. Entre otros, el radical Martín Lousteau, el socialista Esteban Paulón y la exlibertaria, Lourdes Arrieta. Variopinto.

Así las cosas, pese a que Milei tendrá mayor peso en el Congreso a partir del 10 de diciembre, deberá tender puentes con los gobernadores. Sin los votos de al menos una parte de esos mandatarios, que quedaron retraídos este año, su agenda reformista no verá la luz. Porque, pese a la euforia libertaria, el oficialismo sigue siendo un Gobierno en minoría.