Buenos Aires: bajan los casos, pero mantienen restricción nocturna

Según indicó el ministro de Salud, Daniel Gollan, “hay una estabilización de los casos y es posible que este camino se transforme en una línea de descenso de casos si seguimos cumpliendo los protocolos”.

Sin embargo, pese a los buenos resultados expuestos la veda nocturna continuará. “Las medidas no se toman una semana para quitarlas a la semana siguiente. Tienen que sostenerse para que haya un resultado concreto. Hoy la temporada sigue y no podemos descuidarnos, ni volver para atrás ante el primer indicio positivo”, le aseguraron a este diario fuentes del Ejecutivo provincial.

En esa línea, Kicillof fue contundente al afirmar que “si se acentúa la baja vamos a poder flexibilizar. No es un capricho y no va a ser resultado de la prensa, los opositores ni de los oportunistas que quieran hacer con esto un negocio político. Si siguen los contagios, siguen los enfermos y los muertos. No lo vamos a permitir presione quien presione”.

En relación a las vacunas, Gollan explicó que ya son más de 1 millón los preinscriptos para su aplicación y que ya van 92 mil personas inoculadas. “Gran parte del sector sanitario ya fue vacunado y guardamos una reserva para los mayores de 60 que trabajan en salud. Pero estamos esperando la autorización de la ANMAT”.

De la reunión participaron casi 20 intendentes de destinos turísticos. A diferencia de las veces anteriores donde se manejó un panorama más complicado, todo se desarrolló bajo un ámbito ameno. Incluso el intendente Dichiara inició la conferencia de prensa con un chiste: “No lo van a decir ellos pero lo digo yo. Monte Hermoso tiene las playas más lindas del país”. Y ya en tono más serio aseguró que “Axel no hace más que mostrar el federalismo que le imprime a su gestión”.

También formaron parte de la reunión el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y el jefe comunal de Pinamar, Martín Yeza, dos visitas opositoras que no solo resultaron positivas para la reunión sino que también se mostraron como un respaldo para la situación actual. El diálogo entre intendentes se dio lejos de las formalidades. La suba en la ocupación de plazas para la segunda quincena del mes impactó de manera positiva en los alcaldes costeros.

Según pudo averiguar este diario, la próxima reunión se llevará a cabo el martes que viene en Villa Gesell, uno de los cinco distritos más visitados por los argentinos durante la temporada. Justamente en relación a los movimientos turísticos, el gobernador aprovechó la ocasión para hacer una comparación positiva sobre cómo se dio el verano en el hemisferio norte y lo que sucede en la actualidad en la Provincia. “La temporada estuvo aproximadamente al 60% de lo habitual, más que duplica de lo que se logró en otros lugares en pandemia. Estamos muy satisfechos con lo logrado”.

La ocasión también sirvió para que el jefe de Gabinete Carlos Bianco informe sobre los nuevos cambios en el sistema de fases. Solo dos municipios retrocedieron de etapa (Guaminí y General Guido) y uno avanzó (Puán). En total son 13 los distritos en Fase 3, 113 en Fase 4 y 9 en Fase 5.