La Justicia de Tierra del Fuego habilitó la reforma constitucional impulsada por Gustavo Melella

El líder austral consideró que se trata de "una oportunidad histórica para pensar la provincia que soñamos para los próximos 30 o 50 años. Invito a todos a dar lo mejor".

A la par, Melella aclaró que no se trata de "una disputa de poder, sino una oportunidad para construir juntos el futuro que queremos para Tierra del Fuego". "No caben especulaciones: debemos estar a la altura de lo que demanda nuestro pueblo, con un debate serio, honesto y profundamente comprometido", completó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavomelella/status/1952810949187879100&partner=&hide_thread=false Esto no es una disputa de poder, sino una oportunidad para construir juntos el futuro que queremos para Tierra del Fuego.

No caben especulaciones: debemos estar a la altura de lo que demanda nuestro pueblo, con un debate serio, honesto y profundamente comprometido. — Gustavo Melella (@gustavomelella) August 5, 2025

Por otra parte, destacó que los jueces actuaron "con la responsabilidad que implica desempeñar su rol, despejaron cualquier tipo de duda en torno a esta trascendental decisión. Hoy estamos seguros que los pasos que hemos venido dando están encuadrados dentro de la ley y de los requisitos que impone la propia Constitución".

"Esa etapa está superada -planteó-. Acá no se trata de una disputa por quién tiene la razón y quién no, o si se está o no de acuerdo con este gobernador. Estamos ante la posibilidad histórica de poder sentarnos en un ámbito de deliberación a plantear un debate amplio y sin límites. No caben las especulaciones de ningún sector» sentenció.

Desde la oposición, en tanto, advierten que el dirigente busca habilitar la reelección para ir por un periodo de gobierno más, algo que hoy no podría hacer, ya que cursa su segundo mandato.

El 25 de julio del 2024, A través del decreto 1656/24, el Poder Ejecutivo oficializó que el 10 de noviembre será el día para que los fueguinos elijan a los 7 convencionales titulares y a los 8 suplentes que participarán del proceso.

Previamente, en diciembre del 2023, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó por 10 votos afirmativos y solo 4 negativos la Ley Provincial N°1529, estableciendo la necesidad de la reforma parcial y determinando que el Poder Ejecutivo convocaría a elecciones para la Convención Constituyente en un plazo de 210 días.

Dentro de las modificaciones constitucionales, se encuentra la limitación en 15 la cantidad de legisladores, la imposición de tope a las reelecciones indefinidas en el parlamento provincial y la eliminación de los cargos vitalicios en el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Además, la inclusión de la Cuestión Malvinas en la Carta Magna, así como también distintos ítems respecto a las fronteras y los territorios dependientes de la gestión local.