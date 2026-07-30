La Pampa impulsa el cobro de un peaje para los camiones que circulan a Vaca Muerta

Es para financiar obras viales ante el "deterioro" y la falta de respuestas por parte de Nación. Aplicaría para vehículos de carga pesada de cinco o más ejes que no tributen el impuesto a Automotor en la provincia.

El gobierno de La Pampa impulsa un proyecto de ley para cobrarles un peaje a los camiones de carga pesada de cinco o más ejes que no tributen el impuesto a Automotor en la provincia, una medida que abarcaría al tránsito que circula desde y hacia Vaca Muerta.

Desde la administración pampeana indicaron que la iniciativa responde a la necesidad de financiar el sostenimiento de las rutas, afectadas por el tráfico de carga. Un 90% de lo recaudado se destinaría al Fondo Provincial de Conservación Vial , mientras que el 10% restante se distribuirá entre los municipios.

Desde el entorno del gobernador Sergio Ziliotto indicó que actualmente circulan por la provincia unos 1.200 camiones a diario, triplicando el tránsito en corredores como la Ruta Provincial 1 y acelerado el deterioro de la infraestructura vial.

La iniciativa está amparada en un informe elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) -que Ámbito compartió en exclusiva-, donde se da cuenta de los déficit en logística, incluyendo el maltrecho estado de numerosas rutas nacionales, uno de los puntos más ríspidos entre las provincias y Nación.

En concreto, el informe refiere al deterioro y la saturación de los principales corredores viales , la lentitud de los pasos fronterizos para el comercio exterior, los accesos colapsados a los puertos exportadores, la escasa utilización del ferrocarril y la multimodalidad, y la falta de definiciones sobre activos estratégicos como la Hidrovía y la red ferroviaria de cargas.

Al respecto, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de La Pampa, Rodrigo Cadenas, recordó que Ziliotto había realizado una serie de reclamos a la Casa Rosada con presentaciones ante Vialidad Nacional y ante el ministro Luis Caputo, en el marco del proceso de la Red Federal de Concesiones, en búsqueda de definiciones de parte de Nación.

"Hoy, ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes. La idea es caer contra este tránsito que no contempla ninguna producción de La Pampa sino que está vinculado con Vaca Muerta. El objetivo es que los que no tributan en La Pampa aporten a través de un peaje”, detalló el funcionario a Canal 3.

El reclamo de Río Negro

Semanas atrás, Río Negro había advertido por un "cuello de botella" en Vaca Muerta, con eje en el mal estado de la Ruta Nacional 151, hecho que afecta tanto al abastecimiento de la industria hidrocarburífera como al transporte de la producción regional.

La gestión de Alberto Weretilneck renovó sus reclamos al Gobierno, cuestionando los trabajos realizados por Vialidad Nacional. En julio, los servicios de emergencia llegaron a asistir hasta seis vehículos por día con daños severos.

Desde la provincia sostuvieron que el crecimiento de la actividad no convencional en la cuenca neuquina modificó de manera drástica el tránsito sobre la ruta, originalmente diseñada para el transporte vecinal y frutícola.

La Ruta Nacional 151.

"Hoy circulan por ella camiones que trasladan arena para fractura, tubos sin costura y maquinaria pesada, muchos de ellos con sobrecargas de entre dos y cinco toneladas por eje, una situación que aceleró el deterioro del pavimento", indica el texto.

Además, cuestionaron la eficacia de los trabajos de mantenimiento realizados por Vialidad Nacional, y afirmaron que los bacheos superficiales no ofrecen una solución duradera porque la estructura del pavimento se encuentra completamente degradada y requiere una reconstrucción integral con refuerzos profundos.

"El deterioro de la calzada incrementa los costos logísticos, demora los traslados y aumenta las pérdidas por roturas de fruta fresca durante el transporte hacia los puertos de exportación", apunta.