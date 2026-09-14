La Pampa presentó una cautelar contra el decreto que beneficia a Mendoza por las regalías de Los Nihuiles

El gobernador Sergio Ziliotto pidió la suspensión de la medida impulsada por Nación que benefició a la provincia vecina en la histórica disputa por el río Atuel.

Los Nihuiles, eje de la discordia entre La Pampa y Mendoza.

La Pampa presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para frenar los efectos del Decreto 982/2026, que modificó el régimen de distribución de las regalías generadas por el sistema hidroeléctrico Los Nihuiles y estableció que sean percibidas en su totalidad por Mendoza .

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El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 11 de septiembre y dejó sin efecto el esquema vigente desde 1973. Frente a esta decisión, el gobernador Sergio Ziliotto pidió a la Justicia la suspensión inmediata de sus artículos 3° y 4°, con el objetivo de mantener provisoriamente la distribución que regía hasta ahora mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Desde el gobierno pampeano sostienen que el derecho de la provincia a percibir las regalías no deriva únicamente del Decreto 1560/73, sino también de un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa y homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según plantea la presentación judicial, en ese acuerdo las partes asumieron obligaciones expresas respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa. Por tratarse de un convenio celebrado entre distintas jurisdicciones, la provincia sostiene que ninguno de sus integrantes puede modificar unilateralmente los compromisos asumidos.

En ese sentido, La Pampa remarca que el Estado Nacional participó del convenio como una de las partes y no como una autoridad jerárquicamente superior a las provincias.

Río Atuel: sus regalías también son pampeanas. Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos. Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la… pic.twitter.com/zp0zB8rf8z

La administración de Ziliotto considera que la decisión del Poder Ejecutivo constituye un avasallamiento de las autonomías provinciales y afecta principios vinculados con la buena fe, la seguridad jurídica y el federalismo de concertación.

Además, advierte que el cambio implica un perjuicio económico directo para las arcas provinciales al afectar un derecho patrimonial que, según sostiene, fue reconocido y ejercido durante décadas.

El planteo también pone el foco en el momento elegido por el Gobierno nacional para modificar el régimen de regalías. La validez del esquema establecido por el Decreto 1560/73 ya se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.

Una causa que ya está en la Corte Suprema

En ese expediente, fue el propio Estado Nacional el que pidió que La Pampa fuera incorporada al proceso por considerar que la provincia estaba directamente alcanzada por la controversia. La Corte Suprema aceptó esa solicitud el pasado 27 de agosto.

Sin embargo, apenas 14 días después de esa decisión, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026 y modificó hacia el futuro el régimen cuya validez se encuentra actualmente en discusión ante el máximo tribunal.

Para La Pampa, esta situación refuerza la necesidad de que la Justicia suspenda los efectos del nuevo decreto hasta que exista una definición definitiva sobre el conflicto.

La cautelar busca evitar, además, que el nuevo esquema quede incorporado a las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles y genere consecuencias que luego resulten difíciles de revertir.

Con la presentación, el gobierno pampeano procura "preservar temporalmente el régimen de distribución que rigió durante décadas, defender los derechos que considera adquiridos y garantizar que los acuerdos celebrados entre la Nación y las provincias sean respetados mientras la Corte Suprema resuelve la controversia de fondo."