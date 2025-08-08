Más líneas de colectivo de AMBA y Catamarca aceptarán nuevos medios de pago

Los medios de pago incorporados son tarjetas de débito, crédito, código QR, entre otros a la par de la tarjeta Sube. Serán 18 líneas totales entre ambas regiones.

Se trata de 18 líneas en total entre AMBA y San Fernando del Valle de Catamarca.

A partir de hoy, se podrá elegir cómo pagar en más colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en líneas provinciales de San Fernando del Valle de Catamarca .

Para el primer caso, se trata de las líneas de jurisdicción municipal 500D (Merlo) y 515 (Almirante Brown), y de jurisdicción provincial 238 y 297 .

Por su parte, para los colectivos provinciales de San Fernando del Valle de Catamarca la medida aplicará en las líneas 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 201, 202, 203, 204, 207.

Si se utilizan tarjetas sin contacto de débito, crédito o prepagas Visa y Mastercard o celulares o relojes con NFC que tengan esas tarjetas asociadas, el pasaje se abona de la misma manera que con la tarjeta SUBE, es decir, acercando cualquiera de estos medios de pago al validador, debajo de la pantalla, donde dice “Acercá tu tarjeta”.

Si se paga con código QR, los pasos a seguir exigen:

Abrir la app SUBE y acceder a la SUBE Digital;

Elegir “Pagar con QR”;

Apuntar el código QR al lector que se encuentra en la parte inferior del validador hasta que la máquina indique que se realizó la transacción

PARO DE COLECTIVOS CONSTITUCION.jpg El valor del boleto es el mismo que con una SUBE registrada, sin importar el medio de pago utilizado.

Con la billetera electrónica BNA+ del Banco Nación, será necesario:

Ingresar a la app BNA+.

Seleccionar “Viajar con QR” y luego “Viajá en colectivo”. Se generará un QR único por cada pago.

Acercar el código QR al lector del validador SUBE hasta que el pago sea confirmado.

Se recuerda que el valor del boleto es el mismo que con una SUBE registrada, sin importar el medio de pago utilizado. Además, las personas que viajan con SUBE física o digital siguen accediendo a los beneficios locales definidos por cada jurisdicción y los descuentos por combinación entre colectivos.

La apertura del sistema SUBE, que ofrece nuevas alternativas de pago en el transporte público, forma parte del proceso de modernización impulsado por el Gobierno a través del decreto 698/2024 y se lleva adelante gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina, Banco Nación y Nación Servicios, la empresa tecnológica del BNA.

SUBE abierta: cuáles son las líneas de colectivo que ya aceptan QR, tarjeta y celular

Sigue creciendo el número de líneas de colectivo en todo el país que ya permiten pagar el boleto con tarjeta, celular, reloj o código QR, además de la clásica SUBE. Esta nueva modalidad, conocida como “SUBE abierta”, avanza en distintas jurisdicciones con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público mediante tecnologías de pago digital.

En la última semana se incorporaron 21 nuevas líneas al sistema, que ya funciona no solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino también en ciudades del interior bonaerense y de provincias como Córdoba, Mendoza, San Luis, Jujuy, Tucumán, Neuquén y Río Negro. Se trata de un paso más en el proceso de modernización impulsado por el Gobierno Nacional.

Las líneas que se sumaron recientemente son: