Maurice Closs: "Es necesario que Alberto, Cristina y Massa se pongan de acuerdo" 

Maurice Fabián Closs (MFC): El problema es que ya no estamos hablando de un gobierno sino de su final y de la necesidad que tiene un espacio político de presentarse como alternativa para gobernar cuatro años más. A mí me preocupa que, si alguno de las tres figuras más importantes del país como lo son el presidente Alberto, la vicepresidenta Cristina y el ministro Massa que, de alguna manera lleva adelante la gestión no son candidatos que sugiera alguna figura por debajo de ellos, los que conocemos un poco de política sabemos que es difícil. Por consiguiente, si de los tres no sale un acuerdo o un mecanismo de competencia, insisto que es difícil que surja una figura desde abajo

P: Pero también el dicho popular dice: … “divide y reinarás” …

MFC: Lo que sucede es que muchas veces el divide y reinarás viene desde el afuera. Es decir, el que concentra el poder para mantenerlo divide a los de afuera. El espacio de gobierno al que yo acompañé como Senador en 2019 desde adentro nos dividimos y estamos por perder la posibilidad de perder el poder. Nos dividimos para no reinar

P: Semanas pasadas surgió el nombre del gobernador de Tucumán Juan Luis Manzur como posible candidato a presidente impulsado por los gobernadores del Noa y Nea…

MFC: Una persona que no sea ninguno de estos tres (Cristina, Alberto y Massa) solamente podrá surgir si tiene la anuencia de los tres o un mecanismo de competencia pactado entre ellos sino no existe posibilidad alguna que surja porque son tres dirigentes políticos muy grandes y esto hace que se haga imposible hacer crecer alguien

P: ¿Lo mismo sucedería en el FJxC?

MFC: El FJxC la tiene mucho más clara porque tiene más potenciales candidatos que van a competir en las Paso y, de allí saldrá el candidato a presidente

P: Un importante dirigente de FJxC me dijo que debido a las peleas internas que está teniendo la oposición, que aún no definió, su candidato si Cristina se presenta gana las elecciones. Es decir, que la oposición hoy sería funcional a la vicepresidenta y que inclusive podría ganar en una primera vuelta. ¿Usted qué opina?

MFC: No veo la posibilidad de que algún candidato gane sin ballotage

P: ¿Y dónde cree usted que jugaría Milei? ¿Funcional a quién?

MFC: Creo que a nadie. Milei intentará llega al ballotage

P: La oposición dice que es funcional a Cristina…

MFC: La oposición dice eso porque evidentemente saben que puede restarle votos al FJxC

P: ¿Dónde jugará el senador Closs? Concretamente, usted culmina su mandato como senador. ¿Podría integrar alguna lista como candidato a algún cargo electivo nacional?

MFC: Yo lo veo difícil pero no imposible. Si uno tuviera un espacio político donde ve que se está armando algo con vocación de poder y que puede ganar las elecciones probablemente sí, pero en estas circunstancias, en lo personal lo veo difícil

P: Insisto con la pregunta porque dicen que el senador Closs es la pata del Frente Renovador Misionero en el Frente de Todos…

MFC: Reitero lo veo difícil pero no imposible

Misiones: “No hay riesgo para el FR”

P: Restan un poco más de 40 días para las elecciones provinciales del 7 M. Todas las encuestas pronostican un triunfo del Frente Renovador. Si hago una comparación con el fútbol cuando un equipo de la A juega contra un equipo de la C o D, todo hace suponer que el equipo de Primera A va a ganar el cotejo sin problema. ¿Considera que es seguro el triunfo del FR el 7 de mayo?

MFC: No tengo duda alguna. El FR parte de un piso muy alto con una gestión de gobierno muy buena. Y, por otro lado, en un partido de fútbol uno puede perder un partido cuando el contrincante tiene ganas de hacer un gol, pero cuando la oposición no tiene vocación de poder no existe ningún riesgo, como sucedió en 2011. Estamos en una situación similar a ese año (Closs fue relecto gobernador) cuando el equipo contrincante no tiene intenciones de hacer un gol. La oposición no está haciendo nada para siquiera intentar ganar las elecciones el 7M

P: Con su respuesta, y siendo usted político, la pregunta que se me sugiere hacerle es. Con ese criterio ¿con que objetivo entonces se presenta la oposición en los comicios del 7M?

MFC: No sé, hay que preguntarle a quienes integran la oposición porque no desean patear al arco e intentar hacer un gol. El oficialismo está mostrando gestión y recorre toda la provincia, en cambio la oposición no está mostrando proyectos alternativos. En ciudades donde hace dos años en las elecciones legislativas sacaron el 50 % hoy están tratando de conseguir candidatos a intendente. Y no los consiguen porque los dirigentes de esas localidades se dan cuenta que el FJxC carece de ganas de hacer goles, por consiguiente, ese dirigente piensa para que voy a jugar mi prestigio en un proyecto político que no tiene intenciones de jugar como corresponde el partido contra un intendente que gobierna relativamente bien el municipio y un oficialismo que gobierna muy bien la provincia y que seguramente hará una excelente elección

P: ¿Una excelente elección para el FR sería superar el ingreso de 12 diputados provinciales?

MFC: Estoy convencido que el FR superará esa cantidad de diputados

P: ¿El senador Maurice Fabián Closs se mete en la campaña del 7 M?

MFC: Constantemente hablo con los candidatos a intendentes. Donde me invitan voy, acompaño, digo lo que quiero decir si me invitan a hablar

P: ¿Cuánto pesa la figura de Maurice Fabián Closs en la campaña electoral?

MFC: Nadie va a votar a un candidato en una localidad porque vaya Maurice Closs a acompañar. Sirve para darle volumen a un acto, porque mi presencia no traccionará votos, además no estar en la boleta provincial hace que uno acompañe mostrando trayectoria política

P: Un dirigente importante del FJxC me dijo que la oposición no tiene la obligación de ganar los comicios provinciales, en todo caso quien la tiene es el oficialismo provincial y el intendente que se presenta a la relección. ¿Cuál es su opinión?

MFC: Ese comentario demuestra que no tienen hambre de poder. Obligación de ganar tienen cada uno de los equipos que ingresan a la cancha. La gran fortaleza de la conducción de la Renovación es haber logrado que la oposición esté sumamente dividida y con cero vocaciones de poder

P: Teniendo en cuenta los que usted dice respecto a que la oposición tiene cero vocaciones de poder, le consulto entonces. ¿La Renovación juega contra la Renovación?

P: No. Suma, sabe sumar y utiliza muy bien la ley de lemas en los municipios, utiliza muy bien la historia, la trayectoria política, cada vez utiliza mejor todos los elementos, incluso la tecnología para imponerse en los comicios provinciales