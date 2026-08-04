Nación desembolsará $120.000 millones para la caja jubilatoria de Entre Ríos

El acuerdo fue suscripto por el gobernador Rogelio Frigerio con ANSES. Los pagos se efectivizarán en 12 cuotas de $10.000 millones. Son para cubrir el déficit del sistema previsional.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia , firmaron un convenio que garantiza la transferencia de $120.000 millones para cubrir parte de la compensación que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional de la provincia.

"Este acuerdo marca un antes y un después para Entre Ríos. Durante años la provincia reclamó estos recursos sin resultados. Nosotros decidimos poner orden, reconstruir la información, defender los intereses de los entrerrianos y llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos", afirmó Frigerio.

Asimismo, destacaron que por primera vez en la historia de Entre Ríos un Gobierno provincial decidió llevar este reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para "exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales con la Caja de Jubilaciones provincial".

"La firma del convenio constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de los entrerrianos", ampliaron.

El acuerdo establece que la ANSES transferirá $120.000 millones en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones, entre noviembre de 2026 y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

"Estos recursos no resuelven por sí solos el déficit previsional, pero representan un paso histórico porque comienzan a reconocer una obligación que la Nación tenía con Entre Ríos. Son fundamentales para darle mayor previsibilidad y fortalecer la sustentabilidad de nuestra Caja de Jubilaciones", sostuvo el gobernador.

Además, ambas partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Ese proceso permitirá establecer con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.

LA NACIÓN EMPIEZA A PAGARLE POR PRIMERA VEZ A ENTRE RÍOS LO QUE LE CORRESPONDE



El acuerdo que firmamos con el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, marca un hecho histórico para Entre Ríos: la provincia recibirá $120.000 millones como anticipo del resultado… pic.twitter.com/TzF23Pjorc — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) August 4, 2026

Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creando un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

"La reciente reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial, junto con este convenio alcanzado con el Gobierno Nacional, constituyen dos herramientas complementarias para fortalecer la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones", señalaron desde la provincia.

Asimismo, plantearon que garantizará mayor previsibilidad financiera y permitirá comenzar a resolver una deuda histórica que la Nación mantenía con los jubilados entrerrianos.

"Quiero agradecer especialmente el trabajo conjunto de la ministra Sandra Pettovello, del ministro Luis Caputo, del ministro Diego Santilli, del directorio de ANSES y de todos los equipos técnicos de la Nación y de la provincia que hicieron posible este acuerdo. Cuando hay diálogo, seriedad y una provincia que defiende con firmeza lo que le corresponde, los resultados llegan", expresó Frigerio.