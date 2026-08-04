La jugada de u$s500 millones de Sting: el negocio detrás del hit que le genera u$s2.000 al día

El reconocido artista le saca jugo a uno de sus más importantes hits, que le permite ganar una gran cantidad de dinero por día.

El músico consiguió ganar dinero gracias al hit de The Police, pero el resto de sus compañeros no goza de ese beneficio.

Tras el éxito de The Police, Sting siguió acumulando millones de dólares gracias a sus propios temas y colaboraciones con diversos artistas. Sin embargo, el músico obtiene sustanciosas ganancias de sus épocas en la histórica banda, una de las preferidas del público hasta la fecha.

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Entre sus múltiples éxitos, el más sorprendente le permite disfrutar de una ganancia diaria de u$s2.000 . Esta renta constante incrementa su patrimonio sin necesidad de subir a un escenario o encerrarse a grabar nuevas canciones.

Lanzada en 1983 dentro del álbum Synchronicity, Every Breath You Take se transformó en el mayor éxito de The Police. La canción alcanzó el primer puesto del Billboard Hot 100 y permaneció ocho semanas en esa posición, logrando además el premio Grammy a la canción del año en 1984.

Sting es el único autor que percibe ganancias por el hit de The Police, pese al aporte del resto de sus compañeros.

Aunque el tema contó con la interpretación de los tres integrantes, la composición quedó registrada a nombre exclusivo de Sting. Andy Summers creó el icónico riff de guitarra y Stewart Copeland aportó la batería, pero ambos quedaron al margen de los créditos autorales.

Esa diferencia trajo severas consecuencias en las décadas posteriores. Al figurar como único autor registrado, el cantante cobró las regalías editoriale s por cada uso o versión de Every Breath You Take, mientras sus compañeros quedaron excluidos de esos ingresos.

La canción continuó produciendo dinero mucho tiempo después de su lanzamiento. Según estimaciones del antiguo representante de Sting, el tema genera cerca de u$s2.000 diarios en regalías, monto equivalente a unos u$s730.000 anuales.

I'll Be Missing You: el remix que hizo crecer su fortuna

En 1997, Puff Daddy presentó I'll Be Missing You, un tema dedicado al rapero Notorious B.I.G. tras su asesinato. La canción tomó como base el riff de guitarra de Every Breath You Take y se volvió uno de los sencillos más vendidos del año.

La versión carecía de autorización previa para el uso de la composición original, permitiendo a Sting reclamar la totalidad de los derechos editoriales del nuevo lanzamiento. En un escenario habitual, la tajada correspondiente al autor original hubiese sido menor.

El caso presentó una gran particularidad: el fragmento tomado para el remix pertenecía a la ejecución de Andy Summers. Sin embargo, al estar la obra registrada solo a nombre de Sting, el guitarrista tampoco percibió regalías por I'll Be Missing You.

Summers reveló tiempo después su descubrimiento del tema cuando su hijo lo escuchó en la radio y reconoció el riff. El músico criticó la falta de reconocimiento a su aporte dentro de una versión sustentada en su trabajo.

Ni las reversiones del tema les generan ingresos al resto de los integrantes de The Police. Instagram: @theofficialsting

El actual patrimonio de Sting

Actualmente, el patrimonio neto de Sting está estimado en u$s550 millones, según distintos medios especializados en el tema. Esto se debe en gran parte a la venta de su catálogo musical en 2022, el cual le permitió un ingreso de u$s300 millones.

Además, el artista ha demostrado talento en los bienes raíces. En 2008, adquirió un ático de 500 metros cuadrados en Central Park West, Nueva York, por u$s27 millones y en 2017 lo vendió por u$s50 millones. También cuenta con una cartera de propiedades, dividida en distintos lugares como Inglaterra, Italia y varias ciudades de Estados Unidos.