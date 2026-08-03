Hugo Passalacqua renunció al partido de Carlos Rovira y se agudiza la interna en Misiones

El gobernador presentó su desafiliación de Encuentro Misionero, el nuevo frente que impulsa el hombre fuerte de la provincia. El actual mandatario tiene pensado competir en 2027 con un partido propio.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , anunció este lunes su renuncia a Encuentro Misionero , el partido que comanda Carlos Rovira , en una escalada más en la interna que ambos líderes protagonizan desde hace varias semanas y que pone en jaque al oficialismo local.

"Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente)", aseguró lacónicamente Passalacqua en sus redes sociales, junto a una imagen de la ficha de desafiliación presentada ante la Comisión Nacional Electoral (CNE).

De esta manera, el mandatario litoraleño institucionalizó lo que era una realidad en los hechos, ya que había rotó con la jefatura de Rovira, el hombre fuerte de la provincia.

Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente). pic.twitter.com/vJh3Fmfin9

El dirigente tiene decidido buscar la reelección en 2027, una aventura que tendrá a los intendentes como punta de lanza y que impactará sobre el tablero nacional.

Ocurre que Carlos Arce y Sonia Rojas Decut , los dos senadores que responden al Gobierno de Misiones, son aliados fundamentales para la Casa Rosada y acompañan a rajatabla los proyectos enviados por Javier Milei. Ante la fractura, podrían tomar caminos separados.

El primer test será este jueves, cuando el Senado trate la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el capítulo de la modificación a la ley de Tierras como eje de la discordia.

La pulseada en Misiones

En cuanto a Misiones, Rovira decidió jubilar su histórico sello, el Frente Renovador de la Concordia Social, y lanzar un nuevo espacio: Encuentro Misionero. El anuncio llegó luego de que el oficialismo local perdiera las elecciones nacionales el año pasado en manos de La Libertad Avanza.

Precisamente, la posición de la provincia respecto al Gobierno de Javier Milei es uno de los puntos de la discordia entre los dos hombres fuertes de la política vernácula. Carlos Rovira pretende un apoyo lineal a la Casa Rosada, mientras que Passalacqua busca marcar diferencias.

De hecho, el gobernador envió el viernes a la Legislatura el proyecto de ley de Presupuesto 2027 con duras críticas a la gestión libertaria, a la que acusó de practicar la "asfixia fiscal" contra los distritos.

Carlos Rovira y Diego Santilli.

En ese marco, se refirió a la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la desarticulación de programas sanitarios esenciales, en las que para este ejercicio que viene se desarticula el “Programa Remediar” -que quedó sin financiamiento- la eliminación del fondo compensador del transporte y el abandono del financiamiento de la infraestructura vial federal, debilitando a la Dirección Nacional de Vialidad.

También habló sobre "la reducción en el envío de los fondos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para sostener las cajas previsionales provinciales".

"Este desfinanciamiento sistemático traslada una pesada carga operativa y financiera a las arcas provinciales, que debemos absorber con recursos propios para no desatender las demandas básicas de la comunidad", advirtió Passalacqua.