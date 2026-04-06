Nación llegó a un acuerdo con Santa Fe y desembolsará $120.000 millones para la caja de jubilaciones provincial

El convenio será suscripto este martes por el gobernador Maximiliano Pullaro y las autoridades de ANSES. Serán pagos de $10.000 millones mensuales por el plazo de un año.

Santa Fe y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) suscribirán un convenio por $120 mil millones para la caja jubilatoria provincial , que se pagarán en desembolsos mensuales de $10 mil millones a partir del mes de mayo y por el término de un año.

“El convenio lo firmará el gobernador Maximiliano Pullaro junto a autoridades de ANSES este martes en la ciudad autónoma de Buenos Aires”, anunciaron la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes , y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso , en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la ciudad capital.

Las negociaciones apuntan a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por Nación a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024.

Así, la transferencia, según explicaron las autoridades provinciales, se hará en concepto de anticipo de capital correspondiente y resultante a la auditoría del ejercicio 2026, mientras que, en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y auditorías con plena colaboración de ANSES y el Gobierno de Santa Fe. “Por lo de 2020 y 2023 se negociará el saldo armonizado, y en relación a 2024 y 2025 se recibirá como pago a cuenta”, detalló Coudannes.

Los $10 mil millones que se recibirán duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema y también equivalen al triple del monto actualizado que se recibía mensualmente durante el gobierno del presidente Alberto Fernández.

“En este convenio se plasma que los juicios que venimos transitando con Nación, vinculados a la deuda, se suspenderán de manera transitoria en el marco de las negociaciones y acuerdos que contempla dicho convenio, por un plazo de 180 días”, destacó la funcionaria, quien a su vez, remarcó que la Provincia “no renuncia al reclamo ante Nación”.

Al mismo tiempo, la funcionaria provincial realizó una analogía para entender que $ 10 mil millones por mes significan “lo que el Ministerio de Obras Públicas presupuestó para reparar la ruta A012 o lo que la EPE licitó en 2025 para más de 300 transformadores y la mejora del tendido eléctrico en la provincia”.

En el mismo sentido, la funcionaria valoró los esfuerzos por “salvar la Caja” y que “se hayan encaminado las negociaciones necesarias para alcanzar este acuerdo porque hay un gobierno provincial que fija reglas, busca el orden”.

Avanzan acuerdos con gobernadores por las cajas previsionales

En los últimos meses, la administración de Javier Milei suscribió diversos acuerdos con gobernadores dialoguistas para saldar acreencias que el Estado nacional mantiene con sus provincias.

Entre los que rubricaron convenios para achicar el déficit de sus cajas previsionales están Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut). Ya habían hecho lo propio, anteriormente, el entrerriano Rogelio Frigerio y el cordobés Martín Llaryora, ambos con intermediación de la Corte Suprema.

El acuerdo más reciente tuvo lugar la semana pasada, cuando el chubutense Torres llegó a un entendimiento con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El mismo consta de más de $48 mil millones para la caja previsional de la provincia.

Torres Pettovello Ignacio Torres junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Torres remarcó que “después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”.

En ese sentido, el mandatario señaló que “este acuerdo es el resultado de un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial, que nos permitió avanzar en una solución concreta para que Nación cumpla con Chubut”.

Asimismo, recordó que “durante años no se impulsó el reclamo como correspondía, y desde el primer día de gestión asumimos la responsabilidad de exigirle al Estado nacional el pago de esta deuda en defensa de nuestros jubilados”.

Muchos de esos entendimientos se dieron en el marco de las negociaciones que el ministro del Interior, Diego Santilli, llevó adelante con las provincias para avanzar con la agenda legislativa de Javier Milei, que incluyó la aprobación del Presupuesto 2026 y de la reforma laboral.